Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Informations du Musée : Récit Numérique par IA

Produisez facilement du contenu vidéo engageant pour votre musée. Utilisez des avatars IA pour donner vie à vos informations et toucher un public plus large.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un contenu éducatif informatif de 45 secondes détaillant le processus de conservation d'un artefact rare, destiné aux étudiants et passionnés d'histoire à la recherche d'aperçus des coulisses. Le style visuel de la vidéo sera épuré et de type documentaire, mettant en avant un travail méticuleux avec des images historiques, tandis que l'audio comportera une narration claire et autoritaire créée directement à partir d'un script en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, enrichie de sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 60 secondes pour les réseaux sociaux présentant le 'Choix du Conservateur' de la semaine, spécialement conçue pour accrocher immédiatement les spectateurs sur des plateformes comme Instagram et TikTok, ciblant un public plus jeune et les amateurs d'art. Le style visuel et audio doit être tendance et visuellement attrayant, utilisant des graphismes modernes et des transitions captivantes des Modèles & scènes de HeyGen, avec un ton conversationnel et enthousiaste et une musique de fond légère, rendant le contenu authentique et partageable.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour émouvante de 30 secondes sur un récent programme de sensibilisation communautaire, destinée aux membres de la communauté locale et aux soutiens du musée, en utilisant des techniques de narration visuelle pour transmettre l'impact. Cette vidéo alimentée par l'IA devrait employer une esthétique visuelle de style documentaire chaleureuse, incorporant des séquences réelles avec une musique douce et inspirante, mettant en vedette un avatar IA de HeyGen pour introduire brièvement l'histoire, et assurant un affichage optimal sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Informations du Musée

Créez facilement des mises à jour captivantes des informations du musée avec des avatars IA et un récit numérique, transformant vos récits en contenu vidéo engageant.

1
Step 1
Créez Votre Récit avec l'IA
Commencez par saisir vos mises à jour d'informations du musée sous forme de texte. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre récit, transformant votre script en contenu visuel captivant et donnant vie à vos histoires.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Riches
Améliorez votre vidéo en intégrant des images et des clips vidéo captivants directement depuis la vaste bibliothèque de médias. Ces visuels contribuent à un récit numérique puissant, rendant vos informations muséales plus engageantes.
3
Step 3
Sélectionnez des Voix Off Professionnelles
Affinez l'audio de votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité. Sélectionnez parmi diverses voix et styles pour offrir une narration claire et engageante, garantissant que votre vidéo alimentée par l'IA communique efficacement vos informations.
4
Step 4
Exportez pour un Partage Multi-Plateformes
Finalisez votre projet de créateur de vidéos de mise à jour des informations du musée en l'optimisant pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour vous assurer que votre contenu alimenté par l'IA est parfait, que ce soit sur les réseaux sociaux, votre site web ou les affichages numériques.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée Éducative

Développez et distribuez plus de contenu éducatif et de visites virtuelles, rendant les informations du musée accessibles à un public mondial.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les musées à créer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen permet aux musées de produire du contenu vidéo engageant de manière efficace en transformant le texte en vidéos dynamiques. Utilisez notre plateforme conviviale avec des avatars IA et divers modèles pour créer des expériences de récit numérique captivantes pour votre public.

HeyGen peut-il aider à créer des expériences de récit numérique authentiques avec l'IA ?

Oui, HeyGen permet un récit numérique authentique en utilisant des avatars IA avancés capables de transmettre des récits avec des expressions et des voix humaines. Combinez la génération de voix off personnalisée avec des sous-titres pour délivrer des messages percutants qui résonnent avec les spectateurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing et sur les réseaux sociaux ?

Pour les vidéos marketing et sur les réseaux sociaux, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente. Choisissez parmi une riche bibliothèque de modèles et de scènes, et ajustez facilement les rapports d'aspect pour diverses plateformes afin d'atteindre efficacement de nouveaux publics.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo à partir d'un script ?

HeyGen simplifie considérablement la production vidéo en vous permettant de générer des vidéos de haute qualité alimentées par l'IA directement à partir de votre script. Nos capacités de texte-à-vidéo, combinées avec des avatars IA et la génération automatique de voix off, rationalisent l'ensemble du processus de création de contenu, le rendant rapide et efficace.

