Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne marketing de 60 secondes destinée aux marques internationales ciblant des audiences multiculturelles, mettant en avant un produit avec une narration localisée. Le style visuel et audio doit être vibrant et riche culturellement, utilisant des séquences authentiques et des sous-titres multilingues pour se connecter avec des spectateurs divers. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer facilement des récits dynamiques dans différentes langues.
Exemple de Prompt 2
Produisez une communication interne inspirante de 30 secondes pour les petites entreprises, promouvant un contenu vidéo inclusif et l'unité de l'équipe. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et motivant, avec une musique de fond positive et des informations faciles à assimiler. Choisissez parmi les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour assembler rapidement un message soigné qui résonne avec tous les employés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les formateurs d'entreprise et les chefs de projet internationaux, expliquant les meilleures pratiques pour l'alignement multiculturel au sein d'une équipe mondiale. Le style visuel doit être élégant et informatif, maintenant une image de marque cohérente sur diverses plateformes, soutenu par une bande sonore professionnelle. Utilisez la fonction de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour garantir que la vidéo soit parfaite sur tous les écrans, des ordinateurs de bureau aux appareils mobiles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Alignement Multiculturel

Créez du contenu vidéo inclusif qui résonne mondialement avec des audiences diversifiées, en veillant à ce que votre message se connecte à travers les cultures.

1
Step 1
Créez Votre Script et Choisissez des Avatars
Commencez par rédiger votre script, puis sélectionnez parmi divers avatars AI pour incarner votre message. Cela garantit que votre contenu est visuellement engageant et culturellement approprié pour des audiences multiculturelles.
2
Step 2
Localisez Votre Message avec des Voix Off
Atteignez des équipes mondiales en générant des voix off dans plusieurs langues. Notre fonctionnalité de génération de voix off aide à adapter votre contenu, garantissant que votre message est compris et impactant à travers différentes cultures.
3
Step 3
Améliorez les Visuels avec des Médias de Stock
Accédez à notre bibliothèque de médias/support de stock pour intégrer des visuels et des arrière-plans culturellement pertinents. Personnalisez des modèles et des scènes professionnels pour aligner davantage votre vidéo avec des perspectives diversifiées.
4
Step 4
Exportez pour une Accessibilité Universelle
Finalisez votre contenu vidéo inclusif en ajoutant des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité. Utilisez le redimensionnement d'aspect pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes et audiences à travers le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer du contenu localisé pour les réseaux sociaux

Produisez rapidement des vidéos captivantes et culturellement pertinentes pour les réseaux sociaux afin de vous connecter efficacement avec des audiences multiculturelles variées à travers le monde.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo inclusif pour des audiences multiculturelles ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos d'alignement multiculturel qui permet aux utilisateurs de produire du contenu vidéo inclusif adapté à des audiences diversifiées. Avec des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables et la génération de voix off multilingues, vous pouvez atteindre et engager efficacement des équipes mondiales et des audiences multiculturelles, favorisant une narration localisée.

HeyGen peut-il transformer mes scripts textuels en contenu vidéo AI dynamique ?

Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de transformation de texte en vidéo pour convertir vos scripts en vidéos AI engageantes avec des avatars AI réalistes. Ce créateur de vidéos AI inclut également la génération de voix off et des sous-titres générés automatiquement, simplifiant votre processus de création de contenu.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour les équipes mondiales et l'amélioration de l'accessibilité ?

HeyGen offre des capacités robustes spécifiquement conçues pour les équipes mondiales, y compris le support pour les vidéos multilingues et les sous-titres générés automatiquement. Cela garantit que votre contenu est accessible et résonne avec des audiences diversifiées à travers le monde, favorisant une meilleure communication et compréhension.

HeyGen propose-t-il des modèles professionnels pour accélérer la création de vidéos ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes professionnels pour donner un coup de pouce à vos projets vidéo, des communications d'entreprise à la formation sur la diversité et l'inclusion. Vous pouvez également utiliser la bibliothèque de médias/le support de stock et les contrôles de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente et de haute qualité dans tout votre contenu.

