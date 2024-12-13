Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes professionnels pour donner un coup de pouce à vos projets vidéo, des communications d'entreprise à la formation sur la diversité et l'inclusion. Vous pouvez également utiliser la bibliothèque de médias/le support de stock et les contrôles de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente et de haute qualité dans tout votre contenu.