Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 60 secondes pour les agents de prêt visant à attirer de nouveaux clients en mettant en avant leur approche personnalisée du financement immobilier. La vidéo doit présenter un style visuel professionnel mais accessible, incorporant des graphiques modernes et une livraison audio engageante et confiante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter vos messages clés, ajoutant une touche humaine tout en assurant une cohérence de la marque et du message pour un engagement client maximal.
Produisez une vidéo informative de 90 secondes guidant les individus à travers les premières étapes de la recherche hypothécaire, en soulignant les étapes clés et les considérations. L'esthétique visuelle doit être claire et méthodique, avec une voix off apaisante et autoritaire qui inspire confiance et clarté pour ceux qui se lancent dans leur parcours d'accession à la propriété. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une narration cohérente et de haute qualité qui transmet efficacement des informations complexes dans un format vidéo éducatif.
Concevez une mise à jour vidéo personnalisée de 30 secondes pour les clients existants, détaillant peut-être un nouveau produit hypothécaire ou un changement important du marché. Cette vidéo doit adopter un style visuel direct, chaleureux et concis, garantissant que le message est délivré personnellement et efficacement. Employez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les points clés, améliorant l'engagement des clients avec un contenu vidéo personnalisé.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Éduquer les Emprunteurs avec des Vidéos Explicatives.
Développez des vidéos éducatives claires et engageantes pour simplifier les processus hypothécaires complexes et la recherche pour les emprunteurs potentiels.
Clarifier la Recherche et les Concepts Hypothécaires.
Transformez les résultats de recherche hypothécaire complexes et les concepts financiers en présentations vidéo facilement compréhensibles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les agents de prêt à créer des vidéos de présentation hypothécaire ?
HeyGen permet aux agents de prêt de produire rapidement des vidéos professionnelles de présentation hypothécaire en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Cela simplifie la création de vidéos éducatives pour les emprunteurs, améliorant l'engagement client.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un contenu hypothécaire personnalisé ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour le contenu vidéo personnalisé, y compris des avatars AI personnalisables et une génération efficace de texte en vidéo. Les agents de prêt peuvent intégrer des contrôles de marque pour s'assurer que chaque vidéo reflète leur marque unique.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur les hypothèques ?
Absolument. HeyGen simplifie le processus avec des modèles et des scènes préconçus, ainsi qu'une génération efficace de texte en vidéo et de voix off. Cela permet une production rapide de vidéos explicatives de haute qualité à partir de scripts vidéo existants.
Comment les vidéos marketing hypothécaires bénéficient-elles des capacités de HeyGen ?
Les vidéos marketing hypothécaires créées avec HeyGen bénéficient de fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité et le redimensionnement des ratios d'aspect pour une distribution multi-plateforme. Cela augmente l'engagement client et étend la portée pour les agents de prêt.