Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Mobilité pour l'Impact

Transformez votre script en contenu éducatif engageant avec la fonction de texte en vidéo, augmentant la sensibilisation à la mobilité sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Produisez une vidéo éducative interne de 30 secondes pour les employés de l'entreprise et les parties prenantes, annonçant une mise à jour significative des concepts de mobilité d'entreprise. Utilisez un style visuel professionnel et légèrement futuriste avec une narration calme et engageante, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information.
Développez une vidéo de sensibilisation communautaire de 60 secondes ciblant les résidents locaux et les groupes de défense, mettant en avant l'impact positif d'un nouveau plan de mobilité locale, créé grâce à la Création Vidéo Native par Prompt. Le style visuel doit être inspirant et axé sur la communauté avec une piste de fond motivante, construisant facilement des scènes avec les Modèles & scènes de HeyGen.
Générez une mise à jour concise de 15 secondes sur la sensibilisation à la mobilité pour le grand public, y compris les personnes malentendantes, concernant un changement temporaire de service. La vidéo doit présenter un style visuel direct, informatif et lumineux et une voix amicale et claire, assurant une accessibilité maximale en incorporant les Sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de mise à jour de sensibilisation à la mobilité

Créez facilement des mises à jour professionnelles de sensibilisation à la mobilité avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, transformant votre script en contenu visuel engageant en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par rédiger votre message. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script en collant votre contenu préparé directement dans l'éditeur, formant la base de votre vidéo de mise à jour de sensibilisation à la mobilité.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo avec une touche professionnelle. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, assurant un présentateur cohérent et engageant pour votre contenu éducatif.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Personnalisez l'apparence de votre vidéo pour correspondre à votre marque. Incorporez des visuels pertinents, appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, et choisissez parmi divers Modèles & scènes pour faire ressortir votre mise à jour de sensibilisation à la mobilité.
4
Step 4
Exportez votre Mise à Jour
Finalisez et partagez votre vidéo complétée. Utilisez notre capacité de redimensionnement & exportation de format pour optimiser votre vidéo pour différentes plateformes, assurant que votre mise à jour de sensibilisation à la mobilité atteigne efficacement votre audience.

Créez du Contenu de Sensibilisation à la Mobilité Partageable

Produisez rapidement des vidéos dynamiques et partageables pour les plateformes de médias sociaux, élargissant efficacement la portée et l'impact de vos campagnes de sensibilisation à la mobilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de contenu. Les utilisateurs peuvent transformer facilement du texte en vidéo, en utilisant des avatars AI et un moteur créatif puissant pour produire des vidéos engageantes à partir d'un simple script.

Quel type de vidéos spécialisées puis-je produire avec HeyGen ?

HeyGen permet le développement rapide de divers contenus, y compris des vidéos éducatives et des projets de création de vidéos de mise à jour de sensibilisation à la mobilité. Avec ses nombreux Modèles & scènes, vous pouvez réaliser une Génération Vidéo de bout en bout adaptée à des besoins spécifiques.

Puis-je facilement transformer mon script écrit en vidéo professionnelle ?

Absolument. HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos en permettant une fonctionnalité directe de texte en vidéo à partir d'un script. Il suffit d'entrer votre script, et l'Agent Vidéo AI de HeyGen lui donnera vie avec des avatars AI réalistes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos générées par AI ?

HeyGen offre des options robustes pour personnaliser vos vidéos générées par AI. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, ajouter des Sous-titres/captions, et utiliser le redimensionnement & exportation de format pour garantir que votre vidéo est parfaitement formatée pour n'importe quelle plateforme.

