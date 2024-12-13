Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Mobilité pour l'Impact
Transformez votre script en contenu éducatif engageant avec la fonction de texte en vidéo, augmentant la sensibilisation à la mobilité sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo éducative interne de 30 secondes pour les employés de l'entreprise et les parties prenantes, annonçant une mise à jour significative des concepts de mobilité d'entreprise. Utilisez un style visuel professionnel et légèrement futuriste avec une narration calme et engageante, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information.
Développez une vidéo de sensibilisation communautaire de 60 secondes ciblant les résidents locaux et les groupes de défense, mettant en avant l'impact positif d'un nouveau plan de mobilité locale, créé grâce à la Création Vidéo Native par Prompt. Le style visuel doit être inspirant et axé sur la communauté avec une piste de fond motivante, construisant facilement des scènes avec les Modèles & scènes de HeyGen.
Générez une mise à jour concise de 15 secondes sur la sensibilisation à la mobilité pour le grand public, y compris les personnes malentendantes, concernant un changement temporaire de service. La vidéo doit présenter un style visuel direct, informatif et lumineux et une voix amicale et claire, assurant une accessibilité maximale en incorporant les Sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne un créateur de vidéos de mise à jour de sensibilisation à la mobilité
Créez facilement des mises à jour professionnelles de sensibilisation à la mobilité avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, transformant votre script en contenu visuel engageant en quelques étapes seulement.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Éducation & la Sensibilisation à la Mobilité.
Décomposez facilement des concepts de mobilité complexes en vidéos simples et engageantes, améliorant la compréhension pour des audiences diverses et favorisant une plus grande sensibilisation.
Améliorez l'Engagement des Mises à Jour de Mobilité.
Diffusez des mises à jour de mobilité captivantes et des contenus de formation alimentés par l'AI, assurant un engagement plus élevé des spectateurs et une meilleure rétention des informations cruciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de contenu. Les utilisateurs peuvent transformer facilement du texte en vidéo, en utilisant des avatars AI et un moteur créatif puissant pour produire des vidéos engageantes à partir d'un simple script.
Quel type de vidéos spécialisées puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen permet le développement rapide de divers contenus, y compris des vidéos éducatives et des projets de création de vidéos de mise à jour de sensibilisation à la mobilité. Avec ses nombreux Modèles & scènes, vous pouvez réaliser une Génération Vidéo de bout en bout adaptée à des besoins spécifiques.
Puis-je facilement transformer mon script écrit en vidéo professionnelle ?
Absolument. HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos en permettant une fonctionnalité directe de texte en vidéo à partir d'un script. Il suffit d'entrer votre script, et l'Agent Vidéo AI de HeyGen lui donnera vie avec des avatars AI réalistes.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos générées par AI ?
HeyGen offre des options robustes pour personnaliser vos vidéos générées par AI. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, ajouter des Sous-titres/captions, et utiliser le redimensionnement & exportation de format pour garantir que votre vidéo est parfaitement formatée pour n'importe quelle plateforme.