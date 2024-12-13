Créateur de Vidéo Récapitulative de Mi-Année : Créez Votre Récapitulatif Facilement

Créez votre vidéo récapitulative de mi-année avec des fonctionnalités alimentées par l'IA et une génération dynamique de voix off, parfaites pour les affaires ou les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de mise à jour de mi-année de 45 secondes pour vos clients et parties prenantes, détaillant les réalisations de l'entreprise et les plans futurs. Maintenez une présentation visuelle propre de type infographie avec un ton confiant, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour une livraison soignée.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de rétrospective annuelle de 60 secondes pour votre agence créative, ciblant les clients potentiels et les pairs de l'industrie, en mettant en avant vos meilleurs projets et innovations. Combinez des médias visuellement riches et des transitions modernes avec une musique de fond percutante, transformant sans effort votre script en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative engageante de 30 secondes pour vos utilisateurs, célébrant les réalisations clés de votre produit ou service et les fonctionnalités à venir. Adoptez un style visuel propre et convivial avec une voix off enthousiaste, en assurant une accessibilité maximale en ajoutant des Sous-titres/captions clairs avec HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Récapitulative de Mi-Année

Créez sans effort une vidéo récapitulative de mi-année captivante. Transformez vos moments forts et réalisations en une vidéo rétrospective soignée prête pour toute plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle préconçu adapté à votre vidéo récapitulative de mi-année. Cette base guidera efficacement la création de votre vidéo récapitulative.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez facilement des médias (photos, vidéos, audio) depuis votre appareil, ou choisissez parmi la vaste bibliothèque de stock de HeyGen pour remplir vos scènes vidéo et raconter votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations AI
Élevez votre narration en ajoutant du texte à la parole / voix off professionnel ou des sous-titres/captions automatiques pour guider votre public à travers vos moments forts de mi-année.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo récapitulative de mi-année terminée, partagez / exportez-la dans divers formats d'aspect adaptés à toute plateforme, prête à mettre en valeur vos réalisations.

Cas d'Utilisation

Inspirez les Parties Prenantes avec des Mises à Jour de Progrès

Créez des mises à jour de mi-année convaincantes qui motivent les équipes internes et les parties prenantes externes en mettant en avant les progrès et la vision future.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création d'une vidéo récapitulative de mi-année ?

Le créateur de vidéo alimenté par l'IA de HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos récapitulatives de mi-année engageantes. Utilisez des modèles professionnels et un montage par glisser-déposer pour créer sans effort une vidéo récapitulative captivante pour votre public.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour une vidéo de mise à jour de mi-année ?

HeyGen offre des outils AI avancés comme des avatars AI, la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, et une génération sophistiquée de voix off pour personnaliser votre vidéo de mise à jour de mi-année. Ces fonctionnalités AI garantissent une présentation unique et professionnelle sans compétences complexes en montage vidéo.

Puis-je intégrer mes propres médias et branding dans ma vidéo rétrospective annuelle avec HeyGen ?

Absolument ! Avec HeyGen, vous pouvez facilement télécharger vos propres médias, y compris des photos et des vidéos, et appliquer des contrôles de branding tels que des logos et des couleurs personnalisées. Cela garantit que votre vidéo rétrospective annuelle s'aligne parfaitement avec votre marque pour des vidéos d'affaires ou sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen aide-t-il à garantir que ma vidéo récapitulative est accessible et facilement partageable ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions précis pour votre vidéo récapitulative, améliorant l'accessibilité. Vous pouvez également facilement partager et exporter votre vidéo dans divers formats d'aspect, la rendant adaptée à toute plateforme de réseaux sociaux.

