Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les cuisiniers amateurs sur la transformation rapide de concepts de recettes simples en vidéos de recettes engageantes. Utilisez des visuels vibrants et en gros plan des ingrédients et des étapes de cuisson, rehaussés par une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs et concis pour guider les spectateurs, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus.
Produisez une vidéo promotionnelle d'une minute destinée aux responsables marketing des marques alimentaires, illustrant comment HeyGen peut générer rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et engageant, incorporant des superpositions de texte percutantes et une bande sonore moderne et énergique, en utilisant largement la bibliothèque de médias de HeyGen pour une intégration rapide des ressources et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une préparation multi-plateformes.
Concevez une vidéo explicative sophistiquée de 90 secondes pour les chefs professionnels, démontrant les capacités avancées de HeyGen pour créer des vidéos promotionnelles de haute qualité pour leurs créations culinaires. La vidéo nécessite des visuels cinématographiques avec des transitions élégantes, se concentrant sur le dressage complexe et l'art culinaire, soutenus par une voix off raffinée et autoritaire, potentiellement avec un avatar AI présentant les informations clés, mettant en valeur la puissante génération de voix off et les avatars AI de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Découverte de Repas

Créez facilement des vidéos culinaires captivantes, des tutoriels de recettes et des promotions culinaires avec des outils AI et des visuels époustouflants.

Générez Votre Script
Entrez votre recette ou idée de repas, et laissez notre AI créer un script dynamique. Utilisez la transformation de texte en vidéo pour transformer automatiquement votre texte en une narration visuelle pour votre vidéo de découverte de repas.
Sélectionnez Médias & Visuels
Remplissez votre vidéo avec des visuels culinaires époustouflants. Parcourez notre vaste bibliothèque de médias pour trouver les clips et images parfaits qui mettent en valeur vos créations culinaires.
Ajoutez une Voix Off Engagée
Donnez vie à votre vidéo de découverte de repas avec une narration professionnelle. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer des voix réalistes et humaines qui guident vos spectateurs à travers le voyage culinaire.
Appliquez des Sous-titres & Exportez
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en incluant automatiquement des sous-titres clairs. Ensuite, exportez facilement votre vidéo de découverte de repas terminée dans divers formats pour tous vos besoins de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant des découvertes de repas réussies

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter des expériences utilisateur positives et des découvertes de repas réussies, favorisant la communauté et la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos culinaires ?

HeyGen sert de créateur de vidéos culinaires AI intuitif, transformant vos idées culinaires en contenu engageant. Il vous suffit d'entrer votre script, et la technologie AI de transformation de texte en vidéo de HeyGen générera des vidéos culinaires de haute qualité, simplifiant l'ensemble du processus de création en ligne.

Puis-je personnaliser l'audio et le texte dans mes vidéos culinaires ?

Oui, HeyGen offre une génération de voix off robuste, vous permettant de choisir parmi des voix AI réalistes pour une narration captivante. Vous pouvez également facilement ajouter et personnaliser des sous-titres, garantissant que vos vidéos de découverte de repas sont accessibles et engageantes pour tous les spectateurs.

Quelles ressources sont disponibles pour améliorer les visuels de mes vidéos culinaires ?

HeyGen fournit un support étendu de bibliothèque de médias, y compris l'accès à des millions de photos et vidéos de stock pour enrichir vos visuels culinaires. De plus, vous pouvez utiliser des modèles de vidéos culinaires conçus professionnellement et tirer parti des fonctionnalités d'édition AI pour créer des clips de cuisine époustouflants et délicieux sans effort.

Comment HeyGen peut-il optimiser mes vidéos culinaires pour diverses plateformes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promotionnelles et pour les réseaux sociaux convaincantes adaptées à n'importe quelle plateforme. Avec ses capacités de redimensionnement et d'exportation des formats, vous pouvez facilement adapter vos visuels générés par AI pour YouTube, Instagram, Facebook, et plus encore, assurant une portée maximale de l'audience.

