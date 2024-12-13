Créateur de Vidéos de Présentation de Cabinet de Massage : Créez des Visites Époustouflantes

Créez des vidéos engageantes qui attirent de nouveaux clients et promeuvent la relaxation en utilisant des avatars AI réalistes.

538/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes sur la thérapie de massage, destinée à éduquer les clients existants et potentiels sur les bienfaits des traitements spécifiques proposés, tels que le massage des tissus profonds ou l'aromathérapie. Adoptez un style visuel élégant et tranquille avec des gros plans de haute qualité sur les techniques thérapeutiques et des images naturelles apaisantes, accompagnées d'une voix off douce et informative. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour structurer facilement le récit et présenter les informations clairement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing engageante de 60 secondes présentant votre masseur pour établir la confiance et la connexion avec les clients potentiels. Le style visuel doit être chaleureux, amical et professionnel, avec une présence à l'écran accueillante et un éclairage doux et naturel, accompagné d'une musique de fond rassurante. Utilisez la "Voiceover generation" de HeyGen pour fournir un récit clair et empathique sur la philosophie et l'expertise du thérapeute.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo de 15 secondes pour les réseaux sociaux de votre cabinet de massage, conçue pour partager un conseil relaxant ou un aperçu des coulisses, captivant les spectateurs sur des plateformes comme Instagram et Facebook. L'esthétique visuelle doit être lumineuse, propre et visuellement captivante, utilisant des animations de texte dynamiques et une palette de couleurs apaisante, sur une musique instrumentale entraînante mais apaisante. Assurez l'accessibilité et une large portée en ajoutant des "Subtitles/captions" clairs de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Présentation de Cabinet de Massage

Créez facilement des vidéos de présentation professionnelles et engageantes pour votre cabinet de massage afin d'attirer de nouveaux clients et de mettre en valeur vos services uniques avec aisance.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi notre large gamme de modèles professionnels conçus pour s'adapter au style et au message uniques de votre cabinet de massage.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en intégrant le logo, les couleurs et les polices de votre cabinet à l'aide de nos contrôles de marque intuitifs pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez Votre Narratif
Élevez votre message avec un audio naturel en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off, vous permettant d'expliquer clairement vos services et l'expérience client.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de présentation captivante et utilisez notre option de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour vous assurer qu'elle est parfaitement optimisée pour le partage sur toutes vos plateformes préférées, atteignant un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Performantes

.

Concevez des publicités vidéo efficaces en utilisant AI pour étendre votre portée et obtenir plus de rendez-vous pour votre cabinet de massage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les masseurs à créer des vidéos de présentation professionnelles ?

HeyGen permet aux masseurs de créer facilement des vidéos de présentation de cabinet de massage époustouflantes en utilisant des modèles professionnels et des outils de création vidéo AI. Notre créateur de vidéos en ligne simplifie le processus, vous permettant de produire des vidéos marketing engageantes qui attirent de nouveaux clients et augmentent les ventes, sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de thérapie de massage captivantes ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre vision en vidéos captivantes. Utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour générer des voix off naturelles, intégrer des avatars AI réalistes et ajouter automatiquement des sous-titres et légendes, garantissant que vos vidéos de thérapie de massage soient accessibles et professionnelles.

Puis-je personnaliser mes vidéos de cabinet de massage pour refléter ma marque unique avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser des modèles professionnels avec votre logo, vos couleurs de marque et vos polices uniques. Notre interface glisser-déposer facilite l'intégration de palettes de couleurs apaisantes et d'animations préconçues pour créer des vidéos visuellement captivantes qui représentent parfaitement votre cabinet de massage.

Comment HeyGen soutient-il le partage et l'optimisation de mes vidéos marketing pour différentes plateformes ?

HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos marketing pour diverses plateformes de médias sociaux avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Exportez facilement vos vidéos complètes en haute qualité, ce qui simplifie leur partage sur vos canaux pour augmenter le trafic et encourager les partages sociaux, élargissant ainsi votre portée auprès de clients potentiels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo