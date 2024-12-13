Créateur de Vidéos de Parcours Marketing pour la Croissance des Entreprises

Stimulez la génération de leads et créez des publicités vidéo performantes avec notre créateur de vidéos de parcours marketing, en exploitant de puissantes capacités de transformation de texte en vidéo à partir de script.

483/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les responsables marketing, illustrant comment une création vidéo efficace peut stimuler la génération de leads sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être énergique, rapide et moderne, complété par une musique de fond entraînante. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour adapter parfaitement le contenu aux différentes plateformes de réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes spécifiquement pour les chefs de produit, transformant une "histoire de réussite client" en une pièce promotionnelle percutante. Le style visuel et audio doit être authentique et professionnel, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour assurer un message cohérent et des voix d'IA claires et humaines. Incluez des sous-titres complets pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'information pour le public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité vidéo d'une minute pour les annonceurs numériques et les créateurs de contenu, mettant en avant comment les "modèles de vidéos marketing" facilement disponibles facilitent la création de publicités vidéo performantes. Le style visuel et audio doit être dynamique et persuasif, avec un appel à l'action fort et des visuels variés. Maximisez l'impact en intégrant le support complet de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images convaincantes et en exploitant ses divers modèles et scènes pour une sortie rapide et professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Parcours Marketing

Guidez sans effort votre audience à travers leur parcours avec des vidéos captivantes, conçues pour engager et convertir à chaque étape.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos marketing, offrant un point de départ professionnel pour votre contenu et assurant la cohérence de la marque avec les modèles et scènes de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Élevez votre message en incorporant des avatars AI réalistes qui résonnent avec votre public cible, améliorant l'engagement et rendant votre parcours marketing plus personnel.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Professionnelles
Affinez votre vidéo avec des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des spectateurs, garantissant que votre message est clair et percutant sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de parcours marketing et utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour l'optimiser pour divers canaux, tels que les vidéos pour les réseaux sociaux, assurant une portée et une efficacité maximales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en récits vidéo convaincants pour renforcer la confiance, générer des leads et mettre en avant votre valeur prouvée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos marketing professionnelles. Ce processus simplifié rend la production vidéo de haute qualité accessible à tous, de la conception à l'exportation finale.

HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et des voix réalistes pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen offre une génération automatique de sous-titres et des capacités avancées de synthèse vocale pour une génération de voix off au son naturel. Vous pouvez également intégrer des avatars AI pour transmettre votre message, garantissant un contenu engageant et accessible.

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos marketing, y compris des vidéos promotionnelles, explicatives et pour les réseaux sociaux. Notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos marketing et nos puissantes capacités de création vidéo AI vous aident à démarrer rapidement.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et différents formats vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. De plus, vous pouvez utiliser notre riche bibliothèque d'assets stock et ajuster facilement le redimensionnement des formats pour diverses plateformes avant d'exporter vos publicités vidéo performantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo