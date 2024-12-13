Créateur de Vidéos de Parcours Marketing pour la Croissance des Entreprises
Stimulez la génération de leads et créez des publicités vidéo performantes avec notre créateur de vidéos de parcours marketing, en exploitant de puissantes capacités de transformation de texte en vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les responsables marketing, illustrant comment une création vidéo efficace peut stimuler la génération de leads sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être énergique, rapide et moderne, complété par une musique de fond entraînante. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour adapter parfaitement le contenu aux différentes plateformes de réseaux sociaux.
Produisez une vidéo de 90 secondes spécifiquement pour les chefs de produit, transformant une "histoire de réussite client" en une pièce promotionnelle percutante. Le style visuel et audio doit être authentique et professionnel, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour assurer un message cohérent et des voix d'IA claires et humaines. Incluez des sous-titres complets pour améliorer l'accessibilité et la rétention d'information pour le public.
Concevez une publicité vidéo d'une minute pour les annonceurs numériques et les créateurs de contenu, mettant en avant comment les "modèles de vidéos marketing" facilement disponibles facilitent la création de publicités vidéo performantes. Le style visuel et audio doit être dynamique et persuasif, avec un appel à l'action fort et des visuels variés. Maximisez l'impact en intégrant le support complet de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images convaincantes et en exploitant ses divers modèles et scènes pour une sortie rapide et professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes et à fort taux de conversion en utilisant l'AI, générant un ROI solide pour vos campagnes marketing.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui augmentent l'engagement et la visibilité de la marque sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos marketing professionnelles. Ce processus simplifié rend la production vidéo de haute qualité accessible à tous, de la conception à l'exportation finale.
HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres et des voix réalistes pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen offre une génération automatique de sous-titres et des capacités avancées de synthèse vocale pour une génération de voix off au son naturel. Vous pouvez également intégrer des avatars AI pour transmettre votre message, garantissant un contenu engageant et accessible.
Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos marketing, y compris des vidéos promotionnelles, explicatives et pour les réseaux sociaux. Notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos marketing et nos puissantes capacités de création vidéo AI vous aident à démarrer rapidement.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et différents formats vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. De plus, vous pouvez utiliser notre riche bibliothèque d'assets stock et ajuster facilement le redimensionnement des formats pour diverses plateformes avant d'exporter vos publicités vidéo performantes.