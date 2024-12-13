Générateur de Vidéos Marketing pour un Engagement Instantané

Transformez vos idées en vidéos marketing époustouflantes grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte-en-vidéo à partir de script, boostant l'engagement et les ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo élégante de 45 secondes destinée aux responsables marketing à la recherche de solutions innovantes, illustrant l'efficacité de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI. Mettez en scène un avatar AI professionnel présentant un aperçu concis d'un produit, tout en maintenant une esthétique visuelle soignée et corporative avec une voix off confiante et claire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle informative de 60 secondes pour les équipes produit, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe de manière accessible. Le design visuel doit être épuré et éducatif, accompagné d'une génération de voix off amicale et articulée, mettant en avant le processus fluide de transformation d'un script détaillé en vidéo explicative grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo courte et tendance de 30 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux, axée sur la maximisation de la portée sur diverses plateformes sociales. L'approche visuelle doit être rapide et attrayante, incorporant une musique moderne et accrocheuse et mettant l'accent sur l'ajout automatique de Sous-titres/légendes et la commodité du redimensionnement & exportation des formats pour une distribution multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Marketing

Transformez sans effort vos idées en vidéos marketing captivantes qui attirent l'attention et stimulent l'engagement, le tout propulsé par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer le texte souhaité. Notre générateur de vidéos AI utilise cette entrée pour construire la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Parcourez et choisissez parmi une riche sélection de modèles professionnels et de scènes pour articuler visuellement votre message marketing.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo en ajoutant des voix off réalistes, en appliquant l'identité visuelle de votre marque et en intégrant divers éléments créatifs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo marketing de haute qualité en sélectionnant vos ratios d'aspect préférés, puis partagez-la facilement sur vos plateformes cibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

Transformez les témoignages en récits vidéo persuasifs alimentés par l'AI qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos marketing en exploitant les capacités avancées de générateur de vidéos AI. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à une large gamme de modèles de vidéos marketing personnalisés et d'éléments créatifs, permettant la production rapide de vidéos de qualité studio adaptées à leur marque.

HeyGen peut-il générer des vidéos AI directement à partir de texte ou de scripts ?

Absolument. La fonctionnalité puissante de texte-en-vidéo de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer sans effort du contenu écrit en vidéos AI engageantes. Cela inclut la possibilité de choisir parmi des Avatars AI expressifs et de générer des voix off naturelles et humaines, donnant vie à vos scripts.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mon contenu marketing ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que votre contenu marketing est toujours conforme à votre marque. Vous pouvez facilement appliquer le logo, les couleurs et les polices de votre marque, et personnaliser divers éléments au sein des modèles pour créer des vidéos marketing cohérentes et professionnelles.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos marketing ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un éditeur de vidéos AI incroyablement facile à utiliser. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et son interface conviviale permettent à quiconque de créer des vidéos marketing convaincantes sans expérience préalable en montage vidéo, augmentant ainsi la productivité.

