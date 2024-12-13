Créateur de Vidéo de Chemins de Prévision du Marché : Simplifié

Transformez des données de prévision du marché complexes en aperçus vidéo convaincants sans effort grâce aux avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, visant à renforcer leurs efforts de "marketing vidéo social". Le style visuel et audio doit être dynamique, engageant et moderne, avec des couleurs vives et une musique de fond entraînante, animé par un "avatar AI" amical et énergique qui s'adresse directement au spectateur. Cela mettra efficacement en valeur la puissance des "avatars AI" de HeyGen pour la création de contenu engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu, les éducateurs et les formateurs RH, simplifiant le processus de "création vidéo AI". Le style visuel sera clair, instructif et étape par étape, démontrant des captures d'écran des interfaces logicielles, accompagné d'une voix AI calme et informative guidant l'utilisateur. Cette vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation et la finition professionnelle réalisables avec les "Modèles & scènes" de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing sophistiquée de 40 secondes destinée aux data scientists, chercheurs de marché et cadres, expliquant des "données de prévision du marché" complexes et leurs implications. Les visuels doivent être analytiques et sophistiqués, présentant des visualisations de données complexes et des modèles prédictifs, complétés par une voix AI précise et des "Sous-titres/légendes" clairs pour une compréhension maximale. Cette vidéo démontrera la clarté et la précision offertes par la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Chemins de Prévision du Marché

Transformez des données de marché complexes en aperçus vidéo clairs et engageants pour les analystes commerciaux et les parties prenantes grâce à la création vidéo AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Prévision du Marché
Saisissez vos données et aperçus de prévision du marché sous forme de script détaillé. Notre fonctionnalité puissante Texte en vidéo convertira instantanément votre texte en contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI Engagé
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre prévision du marché. Ces avatars AI apportent une touche professionnelle et humaine à votre contenu axé sur les données.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Claires
Générez des voix off naturelles en utilisant notre capacité avancée de Génération de voix off. Ces voix AI vous aideront à articuler efficacement les tendances du marché complexes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Polie
Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter votre vidéo à différentes plateformes. Ensuite, partagez votre vidéo professionnelle de prévision du marché avec votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours de Prévision Complets

Élargissez vos efforts éducatifs en créant des cours plus complets sur les chemins de prévision du marché, permettant un accès plus large à des connaissances spécialisées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI avec des avatars ?

HeyGen rend la création de vidéos AI remarquablement facile en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos à partir de scripts textuels. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'avatars AI réalistes et de voix pour donner vie à votre contenu, éliminant ainsi le besoin de tournages vidéo complexes. Ce processus simplifié permet à quiconque de devenir créateur de vidéos AI.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing professionnelles ?

Absolument, HeyGen est parfait pour produire des vidéos marketing engageantes et des vidéos promotionnelles. Avec des modèles conçus professionnellement et une bibliothèque multimédia robuste, vous pouvez facilement créer un contenu de marketing vidéo social convaincant. HeyGen offre également des contrôles de branding pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour produire des vidéos de formation AI ?

HeyGen est un outil exceptionnel pour créer des vidéos de formation AI efficaces, des tutoriels et d'autres contenus éducatifs. Il vous permet de convertir rapidement des scripts en leçons vidéo dynamiques avec des voix AI réalistes et des sous-titres/légendes optionnels. Cela réduit considérablement le temps de création de cours tout en maintenant une qualité professionnelle élevée.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos AI de haute qualité avec HeyGen ?

La plateforme intuitive de HeyGen permet une production vidéo rapide, vous permettant de générer des vidéos professionnelles en quelques minutes. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner un avatar AI, et la technologie Texte en vidéo de HeyGen s'occupe du reste. Son éditeur glisser-déposer convivial simplifie encore le processus créatif pour une production efficace.

