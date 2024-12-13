Comprendre le Développement du Marché avec un Créateur de Vidéos pour la Croissance des Entreprises

Créez des vidéos marketing convaincantes qui favorisent la compréhension du développement du marché. Exploitez la puissance du texte-à-vidéo pour une création de contenu rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes pour les chefs de produit afin de présenter une nouvelle fonctionnalité complexe, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off claire pour transmettre l'information avec un ton amical et informatif et une esthétique visuelle propre et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo courte dynamique de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, démontrant la création rapide de contenu grâce aux divers modèles vidéo de HeyGen et à sa riche bibliothèque de médias/stock, adoptant un style visuellement engageant et conscient des tendances, adapté à diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de témoignage client authentique de 30 secondes ciblant les équipes de vente et de marketing visant à instaurer la confiance, avec une voix amicale et des visuels professionnels, améliorée par les sous-titres automatiques de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation flexibles des rapports d'aspect pour une large diffusion.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos pour Comprendre le Développement du Marché

Créez facilement des vidéos marketing perspicaces pour analyser et communiquer des stratégies de développement du marché, engageant votre audience avec un contenu visuel dynamique.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir votre analyse de marché ou stratégie. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer rapidement votre texte en storyboard vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement qui s'alignent avec votre analyse de marché ou stratégie.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Affinez votre vidéo avec l'identité unique de votre marque. Utilisez les contrôles de branding pour appliquer votre logo, vos couleurs et vos polices pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Insights
Finalisez votre vidéo de développement du marché et exportez-la dans divers rapports d'aspect. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour partager votre contenu vidéo convaincant sur toutes les plateformes pertinentes afin d'informer et d'engager vos parties prenantes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Développez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de réussite pour instaurer la confiance et valider votre compréhension et vos offres sur le marché.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos marketing avec des avatars AI et du texte-à-vidéo, rationalisant considérablement la création de contenu pour diverses plateformes. Cet outil puissant de création vidéo aide à développer une stratégie de marketing vidéo solide.

Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de contenus vidéo, y compris des vidéos promotionnelles, des vidéos explicatives et du contenu pour les réseaux sociaux, en utilisant des modèles conçus professionnellement. Les outils polyvalents de HeyGen sont parfaits pour développer un marketing vidéo percutant.

HeyGen peut-il aider ma marque à maintenir la cohérence dans les efforts de marketing vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans toutes vos vidéos marketing. Cela garantit une identité de marque cohérente dans tout votre contenu vidéo, renforcée par des capacités AI comme la génération de voix off.

Est-il rapide de produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, transformant rapidement les scripts en contenu vidéo professionnel grâce au texte-à-vidéo et aux avatars AI. Cela réduit considérablement le processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos idéal pour comprendre le développement du marché.

