Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 90 secondes ciblant les défenseurs de l'environnement et les donateurs potentiels, mettant en avant les réussites des efforts de conservation marine. La vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour raconter des histoires d'impact, avec un ton engageant et plein d'espoir, tout en générant la voix off directement sur la plateforme, démontrant une génération vidéo AI efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les petites entreprises du secteur marin, démontrant comment créer rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Intégrez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour différentes plateformes et utilisez divers modèles et scènes pour montrer les possibilités créatives, le tout sur une bande sonore entraînante et un style visuel moderne dans un studio créatif AI.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo technique de 2 minutes conçue pour les chercheurs en biologie marine et les universitaires, explorant les complexités des écosystèmes des évents hydrothermaux profonds dans le cadre d'une série de créateurs de vidéos sur les processus marins. Cette vidéo devrait tirer parti des sous-titres/captions de HeyGen pour une précision scientifique et une clarté, complétée par une voix off précise et informative et des visualisations scientifiques détaillées, montrant la puissance d'un agent vidéo AI.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos sur les processus marins

Créez facilement des vidéos captivantes sur la vie marine et les phénomènes océaniques avec AI. Générez rapidement du contenu éducatif de haute qualité ou des mises à jour pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par entrer votre script décrivant les processus marins que vous souhaitez expliquer. Notre studio créatif AI transformera votre texte en scènes vidéo engageantes, en utilisant notre capacité de texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque d'avatars AI pour présenter votre contenu marin, ou sélectionnez un modèle vidéo préconçu pour construire rapidement votre récit et visualiser des processus marins complexes.
3
Step 3
Ajoutez un audio engageant
Améliorez votre vidéo avec des voix off réalistes en utilisant une génération de voix off avancée, ou incluez des sous-titres/captions clairs pour garantir que votre message sur la conservation marine soit accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez votre chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo sur les processus marins en ajustant le ratio d'aspect et en l'exportant en haute définition 4K, prête à être partagée sur les plateformes de contenu des réseaux sociaux ou les programmes éducatifs marins.

Créez des publicités promotionnelles pour la conservation marine

Concevez des publicités vidéo AI efficaces en quelques minutes pour promouvoir des initiatives de conservation marine ou des programmes éducatifs marins, augmentant la sensibilisation et le soutien efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment les utilisateurs peuvent-ils créer des vidéos à partir de scripts textuels avec HeyGen ?

HeyGen utilise une génération vidéo AI avancée pour transformer votre script textuel en une vidéo captivante. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI et utiliser la génération de voix off réaliste pour donner vie à votre contenu de manière fluide.

Quelles options d'exportation vidéo et de personnalisation HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio flexibles, vous permettant d'optimiser vos vidéos pour diverses plateformes, y compris la haute définition 4K. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la portée.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour divers besoins de contenu ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque et message, idéal pour créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Notre studio créatif AI inclut également divers modèles vidéo pour démarrer vos projets.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec AI ?

HeyGen agit comme un agent vidéo AI intuitif, simplifiant l'ensemble du flux de travail d'édition et de génération vidéo. Avec des voix de synthèse vocale puissantes et une génération vidéo AI de pointe, vous pouvez produire du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.

