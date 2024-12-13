Créateur de Vidéos sur la Connaissance Marine : Créez un Contenu Éducatif Engagé

Transformez des données marines complexes en vidéos éducatives captivantes grâce à une narration dynamique et des avatars IA.

448/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce de service public convaincante de 30 secondes ciblant les utilisateurs des réseaux sociaux et les passionnés de l'environnement, en utilisant la création vidéo par IA pour mettre en lumière les efforts urgents de conservation marine contre la pollution plastique. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec des séquences percutantes et une musique de fond inspirante, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les messages clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 45 secondes pour les apprenants curieux et les consommateurs de contenu court, en agissant en tant que créateur de vidéos sur la connaissance marine pour présenter un fait étonnant 'saviez-vous' sur une créature unique des grands fonds. Mettez en avant un avatar IA engageant de HeyGen, délivrant l'information avec des superpositions graphiques informatives et un style audio énergique pour capter l'attention.
Exemple de Prompt 3
Formulez une vidéo explicative de style documentaire de 90 secondes conçue pour les éducateurs environnementaux et les étudiants en biologie, en utilisant les capacités de texte à vidéo pour explorer l'écosystème complexe des forêts de kelp. Le style visuel doit être immersif, avec des séquences de haute qualité de la vie marine dans les forêts, narrées par une voix IA autoritaire créée via la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour fournir un aperçu complet et éducatif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos sur la Connaissance Marine

Transformez facilement des informations marines complexes en vidéos éducatives engageantes avec l'IA, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de connaissance marine. Notre plateforme utilise une technologie avancée de "texte à vidéo" pour interpréter votre contenu et poser les bases de votre histoire visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre marque ou expert en la matière, donnant vie à votre connaissance marine avec un présentateur naturel et engageant.
3
Step 3
Ajoutez Voix Off et Visuels
Améliorez votre vidéo avec une "génération de voix off" de haute qualité et intégrez des séquences ou images pertinentes de notre vaste bibliothèque multimédia pour illustrer des concepts marins complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de connaissance marine en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour différentes plateformes, en appliquant des éléments de marque, et en partageant votre création pour informer et inspirer.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Marins Complexes

.

Transformez des données scientifiques marines complexes en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre, améliorant la rétention des connaissances pour tous les apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux créateurs de produire des vidéos éducatives engageantes sur la connaissance marine ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée par IA, transformant le texte en visuels et voix off captivants. Cela permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos éducatives de haute qualité qui simplifient les concepts marins complexes et améliorent la rétention des connaissances.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour une narration dynamique dans le contenu marin ?

HeyGen offre des avatars IA et une vaste bibliothèque multimédia pour enrichir vos récits avec des graphiques animés et des visuels dynamiques. Ces fonctionnalités permettent de créer des vidéos explicatives captivantes et des courts documentaires qui captent véritablement l'attention.

HeyGen peut-il aider à développer des annonces de service public professionnelles pour les missions océaniques ?

Absolument, HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout avec des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque. Cela garantit que vos annonces de service public sont soignées, percutantes et cohérentes avec le message de votre organisation.

Comment HeyGen peut-il optimiser mes vidéos d'études marines pour diverses plateformes de distribution ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que vos vidéos sont superbes sur n'importe quel écran, de TikTok à YouTube. Avec des sous-titres/captions et une génération de voix off automatisés, vous pouvez partager l'histoire de la protection de la vie marine de manière large et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo