Créateur de Vidéos pour Équipements de Fabrication : Créez des Démos Rapidement

Transformez vos scripts en vidéos professionnelles d'équipements de fabrication instantanément avec notre fonctionnalité de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les équipes internes, illustrant un nouveau processus d'automatisation du flux de travail avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante. La narration doit être claire et concise, produite efficacement en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des informations complexes en contenu engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux professionnels du marketing, avec des visuels accrocheurs et un style audio conforme à des contrôles de marque spécifiques. Cette vidéo rapide, construite sans effort avec les modèles et scènes étendus de HeyGen, doit mettre en avant la facilité de création de contenu court et percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation complète de 90 secondes pour les employés apprenant à utiliser de nouveaux équipements de fabrication, en employant des visuels haute résolution et un style audio instructif et professionnel. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une narration cohérente et claire tout au long des instructions techniques détaillées, améliorant ainsi la rétention des connaissances.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Équipements de Fabrication

Créez des vidéos professionnelles de démonstration de produit, de formation et explicatives pour vos équipements de fabrication avec une facilité alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle de vidéo prêt à l'emploi dans notre collection diversifiée, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre projet. Nos modèles et scènes simplifient votre processus de création vidéo.
2
Step 2
Développez Votre Narratif
Transformez votre script détaillé en contenu vidéo engageant en utilisant notre fonctionnalité de texte en vidéo. Générez facilement une voix off professionnelle pour guider vos spectateurs.
3
Step 3
Améliorez Votre Marque
Appliquez votre identité de marque unique avec des contrôles de marque complets, y compris des logos, couleurs et polices personnalisés, pour vous assurer que toutes vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'image de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour les réseaux sociaux, la formation interne ou l'éducation des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu pour les Réseaux Sociaux

Générez des vidéos dynamiques et engageantes pour les réseaux sociaux afin de commercialiser efficacement vos équipements de fabrication et d'atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de démonstrations vidéo d'équipements de fabrication ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie la production de vidéos de démonstration de produits de haute qualité pour les équipements de fabrication. Profitez de nos avatars AI et de la voix off professionnelle pour expliquer efficacement des machines complexes, transformant le texte en vidéo avec facilité.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos en ligne intuitif pour les entreprises ?

HeyGen offre un éditeur intuitif par glisser-déposer et des modèles de vidéos étendus pour créer rapidement du contenu engageant. Vous pouvez facilement transformer votre script en vidéos professionnelles, complètes avec animations et musique de fond, rendant le processus de production vidéo efficace.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos professionnelles ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos vidéos. Cela garantit que tout votre contenu créatif, des vidéos de formation aux contenus pour les réseaux sociaux, reste conforme à votre marque et visuellement cohérent.

HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos d'entreprise ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent parfait pour générer des vidéos explicatives, des vidéos de formation et du contenu pour les réseaux sociaux. Notre plateforme utilise des avatars AI avancés et une génération de voix hyperréaliste pour produire des présentations engageantes à partir de votre script, assurant une génération de vidéo de bout en bout.

