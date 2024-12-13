Créateur de Parcours d'Apprentissage Vidéo pour des Cours Engagés
Transformez des scripts en vidéos éducatives captivantes avec notre puissante fonctionnalité de conversion texte-en-vidéo pour une création de cours plus rapide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une introduction de 2 minutes pour un 'créateur de parcours d'apprentissage' destinée aux instructeurs techniques, expliquant une fonctionnalité logicielle complexe. La vidéo doit principalement utiliser l'enregistrement d'écran pour illustrer les étapes, enrichie de sous-titres clairs, et générée directement à partir d'un script en utilisant la conversion texte-en-vidéo, tout en maintenant un récit clair et étape par étape.
Créez une introduction animée de 60 secondes pour une 'vidéo de formation des employés' destinée aux départements RH mondiaux, mettant l'accent sur la localisation efficace des vidéos. Utilisez divers modèles et scènes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer l'adaptabilité culturelle, en assurant un style visuel professionnel et accessible avec une musique de fond adaptable.
Développez un tutoriel de 45 secondes pour un 'créateur de vidéos' destiné aux équipes techniques internes sur une nouvelle mise à jour logicielle. Mettez en avant un avatar AI expressif expliquant les changements clés, en maintenant une livraison audio énergique mais claire. La vidéo doit démontrer la facilité de redimensionnement des formats d'image et d'exportation pour une distribution multi-plateforme, conçue avec une esthétique propre et moderne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Création de Cours et l'Atteinte.
Développez efficacement de nombreux cours en ligne et contenus éducatifs pour engager un public plus large et mondial.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez des vidéos alimentées par AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances dans les programmes de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives et de formation ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de vidéos éducatives captivantes et de vidéos de formation efficaces. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant une gamme diversifiée d'avatars AI pour offrir un contenu engageant sans production complexe. Cela permet à tout créateur de vidéos de produire rapidement du matériel d'apprentissage de haute qualité.
HeyGen peut-il aider avec la localisation des vidéos et les fonctionnalités d'accessibilité ?
Oui, HeyGen offre des outils robustes pour la localisation des vidéos et l'amélioration de l'accessibilité. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres multilingues, générer des voix off dans différentes langues et utiliser la traduction vidéo alimentée par AI pour atteindre un public mondial.
Quels outils alimentés par AI HeyGen propose-t-il pour améliorer la production vidéo ?
HeyGen propose une suite d'outils de pointe alimentés par AI conçus pour révolutionner la production vidéo. Cela inclut des avatars AI réalistes et des présentateurs AI, des capacités intelligentes de conversion texte-en-vidéo à partir de script, et une génération avancée de voix off, simplifiant votre flux de travail et améliorant la narration visuelle.
HeyGen est-il une plateforme complète pour la génération de vidéos de bout en bout ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme une plateforme de génération de vidéos de bout en bout, équipant les utilisateurs de tout ce dont ils ont besoin pour créer des vidéos professionnelles. Des modèles de vidéos personnalisables et des bibliothèques de médias étendues aux contrôles de marque et au redimensionnement flexible des formats d'image, HeyGen sert de solution complète pour la création de vidéos.