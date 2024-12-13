Réaliser une Vidéo d'Entretien : Résultats Faciles & Professionnels

Créez facilement des vidéos d'entretien authentiques avec une narration professionnelle en utilisant nos modèles & scènes intuitifs.

575/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Abordant le défi de réaliser des vidéos d'entretien à distance, cette vidéo explicative de 90 secondes cible les créateurs de contenu en illustrant comment transformer des séquences brutes en un récit captivant. Le style visuel doit être moderne et dynamique avec des transitions fluides, complété par un ton audio conversationnel et amical. Pour une intégration fluide des dialogues, utilisez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen, rendant les concepts complexes d'une clarté déconcertante.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip social captivant de 60 secondes destiné aux marketeurs et gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment monter efficacement des vidéos d'entretien en contenu court percutant pour diverses plateformes. Le style visuel doit être rapide et visuellement stimulant, avec des textes animés en surbrillance, accompagnés d'une musique de fond dynamique et entraînante. Améliorez l'accessibilité et l'engagement en utilisant la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que vos messages clés soient toujours visibles et compris.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'entretien d'entreprise réfléchie de 2 minutes pour les équipes de communication, mettant en avant une expérience d'entretien authentique qui transmet les valeurs et la culture de l'entreprise. La présentation visuelle doit être soignée et empathique, utilisant un éclairage doux et une palette de couleurs chaudes, avec une voix off claire et articulée. Incorporez des séquences B-roll convaincantes et des aides visuelles en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir la narration et créer une expérience visuelle véritablement immersive.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo d'Entretien

Créez des vidéos d'entretien professionnelles et engageantes sans effort en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, de la configuration initiale à l'exportation finale, garantissant un résultat soigné.

1
Step 1
Choisir un Modèle
Sélectionnez un `modèle` professionnel dans notre bibliothèque pour établir rapidement la structure visuelle de votre projet, posant les bases de votre vidéo d'entretien.
2
Step 2
Télécharger ou Générer du Contenu
Utilisez `Texte-en-vidéo à partir de script` pour générer des dialogues, y compris des `voix off AI` réalistes, ou téléchargez vos séquences d'entretien préenregistrées directement dans l'éditeur.
3
Step 3
Ajouter des Sous-titres et des Visuels
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en générant automatiquement des `sous-titres` grâce à la fonctionnalité `Sous-titres/captions` de HeyGen. Incorporez d'autres éléments visuels pour enrichir votre vidéo.
4
Step 4
Exporter et Distribuer
Optimisez votre vidéo finale pour diverses plateformes en utilisant le `redimensionnement & exportation des ratios d'aspect`, facilitant le partage sous forme de `clips sociaux` engageants ou de fonctionnalités complètes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages et Réussites Clients

.

Produisez des interviews de témoignages clients convaincantes avec l'AI, mettant efficacement en avant des expériences positives et renforçant la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage pour les vidéos d'entretien ?

HeyGen propose des outils de montage vidéo avancés et des modèles pour simplifier la post-production de vos vidéos d'entretien. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres professionnels, utiliser des avatars AI, et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, rendant le processus de montage très efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité des vidéos d'entretien à distance ?

HeyGen améliore les vidéos d'entretien à distance avec des fonctionnalités techniques robustes comme les voix off AI pour une narration claire et des sous-titres et captions automatiques pour l'accessibilité. Sa plateforme puissante garantit une sortie de haute qualité, même pour le contenu non filmé à l'origine avec un équipement professionnel, pour rendre une vidéo d'entretien soignée et professionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer des clips sociaux professionnels à partir de contenus vidéo d'entretien plus longs ?

Absolument. Les outils de montage vidéo de HeyGen vous permettent de découper et de diviser facilement des vidéos d'entretien plus longues en clips sociaux engageants. Vous pouvez rapidement redimensionner les ratios d'aspect et ajouter des sous-titres pour un partage optimal sur les plateformes de réseaux sociaux, transformant votre contenu vidéo d'entretien pour une portée plus large.

Comment HeyGen soutient-il la création d'une configuration professionnelle pour une vidéo d'entretien sans équipement sophistiqué ?

HeyGen minimise le besoin d'équipement sophistiqué en offrant une interface conviviale pour créer des vidéos d'entretien professionnelles. Vous pouvez utiliser des avatars AI, des modèles préconçus, et une bibliothèque de médias libres de droits pour obtenir un aspect soigné et enregistrer du contenu vidéo d'entretien sans configurations de tournage complexes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo