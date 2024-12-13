Créer une Vidéo de Yoga : Créez un Contenu en Ligne Engagé

Lancez vos cours de yoga en ligne plus rapidement. Personnalisez des modèles de vidéos de yoga professionnels avec HeyGen pour engager vos étudiants sans effort.

509/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction ciblée de 45 secondes pour les yogis débutants, les guidant à travers une pose de base ou une technique de respiration. Mettez l'accent sur la clarté dans le "tournage de vidéos de yoga" en utilisant des angles directs et en démontrant des mouvements précis. Profitez des "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour fournir des instructions claires à l'écran accompagnées d'une voix off douce et encourageante, garantissant que chaque étape est facilement comprise pour une expérience d'apprentissage vraiment accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de méditation guidée tranquille de 60 secondes, ciblant les professionnels occupés cherchant un moment de calme dans leur journée. Laissez un "avatar AI" de HeyGen diriger la session avec une "Génération de voix off" apaisante, en se concentrant sur un bref exercice de pleine conscience. Le style visuel doit être minimaliste et serein, peut-être avec des scènes abstraites de la nature, pour favoriser une relaxation profonde et une clarté mentale pour ceux qui explorent une expérience de "cours de yoga en ligne".
Exemple de Prompt 3
Concevez un teaser engageant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfait pour les studios souhaitant étendre leur présence en ligne sur diverses plateformes. Cette vidéo dynamique doit mettre en avant la joie et les bienfaits du yoga avec des coupes dynamiques et des visuels énergiques, peut-être issus de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen. Assurez-vous qu'elle est parfaitement optimisée pour différents flux en utilisant le "Redimensionnement des ratios d'aspect & exportations" de HeyGen, rendant le "montage vidéo" pour les réseaux sociaux un jeu d'enfant et attirant instantanément un public plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Yoga

Créez facilement des vidéos de yoga engageantes, de la planification de vos séquences à l'ajout de touches professionnelles et au partage avec votre public.

1
Step 1
Planifiez Votre Session
Définissez votre séquence de yoga et vos points de discussion, puis enregistrez votre performance en veillant à des angles clairs et un cadrage efficace pour capturer votre contenu.
2
Step 2
Téléchargez et Sélectionnez un Modèle
Téléchargez vos séquences de yoga enregistrées sur la plateforme, ou choisissez parmi divers modèles de vidéos pour commencer à construire votre vidéo avec une base professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations et des Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec de la musique de fond de la bibliothèque de médias et générez des sous-titres/légendes précis pour accroître l'accessibilité et l'engagement de vos spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour s'adapter à différentes plateformes de réseaux sociaux, et exportez votre vidéo de yoga polie pour la partager avec votre communauté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Publicités Vidéo Performantes

.

Générez des publicités vidéo percutantes pour vos services et cours de yoga afin d'attirer de nouveaux étudiants et de maximiser votre portée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de yoga de manière créative et efficace ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de yoga engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables. Ajoutez facilement de la musique aux vidéos de yoga, créez des séquences captivantes et produisez du contenu professionnel sans avoir besoin d'un équipement de tournage étendu.

Quelles fonctionnalités de montage vidéo HeyGen offre-t-il pour mes vidéos de yoga ?

HeyGen propose des outils de montage vidéo complets, y compris des sous-titres/légendes automatiques et la génération de voix off. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque de médias et ajuster les ratios d'aspect pour un partage fluide sur diverses plateformes de réseaux sociaux comme YouTube.

Comment promouvoir efficacement des cours de yoga avec des vidéos réalisées sur HeyGen ?

HeyGen vous aide à promouvoir des cours de yoga en permettant la création rapide de vidéos de yoga de haute qualité adaptées à n'importe quelle plateforme. Ses contrôles de marque robustes assurent la cohérence, rendant vos offres de cours de yoga en ligne professionnelles et attrayantes pour un public plus large.

HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos de yoga en ligne pour les instructeurs ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de yoga en ligne idéal pour les instructeurs de yoga. Il simplifie tout le processus de tournage de vidéos de yoga, du script à l'exportation finale, vous permettant de vous concentrer sur l'enseignement d'un cours plutôt que sur une production complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo