Créer une Vidéo Tutorielle pour Produit Rapide & Facile
Produisez facilement des vidéos d'intégration produit engageantes. Élevez vos tutoriels instantanément en utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction complète de 90 secondes guidant les nouveaux utilisateurs à travers le processus de configuration initiale d'une plateforme SaaS. Ce guide technique cible les utilisateurs ayant besoin d'explications détaillées, étape par étape, avec des enregistrements d'écran clairs et un ton expert et professionnel. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire une narration précise et cohérente, garantissant que chaque étape sur la façon de créer une vidéo tutorielle pour un logiciel complexe est clairement communiquée.
Développez une vidéo d'intégration engageante de 2 minutes pour les clients déballant et configurant un appareil domotique. Le public cible comprend à la fois des individus férus de technologie et des débutants, donc la vidéo doit avoir un style visuel lumineux et convivial avec des diagrammes animés clairs et une musique de fond entraînante. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production, leur apprenant efficacement à créer une vidéo tutorielle pour l'installation de produit avec facilité.
Produisez une vidéo produit dynamique de 45 secondes mettant en avant les trois principaux avantages d'un gadget de cuisine innovant, destinée aux clients potentiels naviguant sur les sites de commerce électronique ou les réseaux sociaux. Le style visuel doit être attrayant et rapide, avec des gros plans du produit en action et un texte concis à l'écran, complété par des explications claires. Assurez une accessibilité totale en implémentant les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs, créant ainsi une vidéo produit percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'instruction produit et atteindre plus d'utilisateurs à l'échelle mondiale.
Produisez facilement des tutoriels produits complets, rendant les fonctionnalités complexes accessibles à un public mondial plus large.
Améliorer la formation produit et la rétention des utilisateurs avec l'AI.
Exploitez l'AI pour créer des tutoriels produits dynamiques qui augmentent considérablement l'engagement des utilisateurs et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'une vidéo tutorielle produit ?
La plateforme AI générative de HeyGen vous permet de créer facilement une vidéo tutorielle pour votre produit en convertissant le texte d'un script directement en vidéo. Vous pouvez utiliser une large gamme de modèles vidéo et un éditeur intuitif de glisser-déposer pour accélérer votre flux de production. Cela simplifie considérablement la création de contenu vidéo instructif de haute qualité.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos produit efficace ?
En tant que créateur de vidéos produit de premier plan, HeyGen propose des avatars AI et un générateur de voix off AI avancé pour donner vie à vos explications produit. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et captions automatiques pour l'accessibilité et maintenir votre identité de marque avec des contrôles de personnalisation. Ces fonctionnalités garantissent une vidéo produit professionnelle et engageante.
Puis-je rapidement produire une vidéo d'instruction pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen est conçu pour la création rapide de contenu, vous permettant de produire rapidement une vidéo d'instruction engageante optimisée pour les plateformes de réseaux sociaux comme YouTube. Exploitez les modèles vidéo existants et redimensionnez facilement votre contenu avec des contrôles de rapport d'aspect pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes.
Comment la plateforme AI générative de HeyGen simplifie-t-elle la création d'une vidéo tutorielle à partir d'un script ?
La plateforme AI générative de HeyGen simplifie considérablement la création d'une vidéo tutorielle en convertissant votre script écrit directement en contenu vidéo engageant. Notre fonctionnalité de texte en vidéo, alimentée par un générateur de voix off AI avancé, vous permet de produire facilement des narrations professionnelles pour votre vidéo d'instruction sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix. Cela rationalise l'ensemble du processus de production, du concept au produit final.