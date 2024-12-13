Votre Créateur de Vidéo Macro Perspective AI pour une Production Créative

Produisez facilement des vidéos AI de haute qualité à partir de simples textes. Libérez la narration dynamique avec la fonctionnalité avancée de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo convaincante de 60 secondes pour les `réseaux sociaux`, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, en mettant l'accent sur les capacités de `Génération Vidéo de A à Z` de HeyGen. La vidéo doit comporter des transitions dynamiques, une musique de fond entraînante et des coupes rapides pour mettre en valeur un contenu diversifié, démontrant comment les utilisateurs peuvent facilement exploiter les `Modèles & scènes` et le `redimensionnement & exportation des formats` pour une distribution multi-plateformes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative de 2 minutes conçue pour les formateurs d'entreprise et les développeurs de e-learning, démontrant un processus technique complexe dans le cadre de la `Création de Contenu Éducatif`. La vidéo doit présenter des `avatars AI` professionnels expliquant clairement les étapes, accompagnés d'aides visuelles à l'écran et d'un ton autoritaire, soulignant l'intégration transparente des `avatars AI` et des `Sous-titres/légendes` pour l'accessibilité et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Générez une courte vidéo de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les agences de publicité, en se concentrant sur la `Narration Dynamique` à travers des séquences rapides de `texte en vidéo` à partir d'un `créateur de vidéo macro perspective`. Le style visuel doit être moderne et visuellement frappant, utilisant des graphiques animés engageants et une narration concise pour présenter une idée complexe simplement, en exploitant la `conversion de texte en vidéo à partir de script` et une riche `bibliothèque de médias/support de stock`.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Macro Perspective

Créez des vidéos AI complètes et de haute qualité, de la conception à la réalisation, avec notre moteur créatif intuitif, garantissant des visuels photoréalistes et une narration dynamique.

1
Step 1
Créez Votre Script Narratif
Commencez par élaborer l'histoire de votre vidéo ou collez un script existant. Notre capacité de conversion de texte en vidéo transforme votre contenu écrit en une vidéo dynamique, formant la base de votre perspective macro.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour incarner votre message. Ces avatars, dotés de visuels photoréalistes et d'expressions, donnent vie à votre vision globale.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off de haute qualité. Sélectionnez parmi diverses voix et langues pour offrir une narration claire, garantissant que votre histoire globale est efficacement communiquée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de A à Z
Finalisez votre production en utilisant nos options de redimensionnement des formats et d'exportation. Cette génération vidéo de A à Z efficace garantit que votre vidéo soignée est prête pour n'importe quelle plateforme, délivrant efficacement votre perspective macro.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatiser le Contenu des Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux, permettant une stratégie de contenu cohérente et large avec l'efficacité du générateur vidéo AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen optimise-t-il l'efficacité de la production vidéo ?

Le générateur vidéo AI innovant de HeyGen exploite une technologie avancée de conversion de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos AI professionnelles avec une efficacité remarquable en montage vidéo. Cette capacité améliore considérablement l'automatisation des flux de travail en réduisant l'effort manuel dans la création de contenu.

HeyGen peut-il créer des visuels photoréalistes et des avatars AI ?

Oui, le moteur créatif avancé de HeyGen est conçu pour produire des vidéos AI captivantes avec des visuels photoréalistes et des avatars AI réalistes. Il intègre des capacités telles que l'éclairage cinématographique et la profondeur de champ pour garantir une production de haute qualité et engageante pour divers besoins narratifs.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une création vidéo complète ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que la génération avancée de voix off et la génération automatique de sous-titres pour enrichir vos vidéos AI, améliorant l'accessibilité et la portée. Les utilisateurs bénéficient également de contrôles de marque étendus et du redimensionnement des formats, rationalisant efficacement le processus de génération vidéo de A à Z.

Pour quels types de contenu HeyGen est-il une solution idéale ?

HeyGen est un générateur vidéo AI idéal pour diverses applications, permettant une narration dynamique, la création de contenu éducatif et des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux avec facilité. Il sert de créateur de vidéo macro perspective complet, excellant dans la génération de vidéos AI de haute qualité pour divers besoins de communication.

