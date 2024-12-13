Créateur de Vidéos Tutoriels Automatisés : Simplifiez les Guides "Comment Faire"

Créez des vidéos explicatives convaincantes en quelques minutes en utilisant des modèles vidéo professionnels, sans compétences en montage requises.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les chefs de produit ou les équipes marketing peuvent-ils comprendre efficacement un concept analytique complexe ? Créez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes au format tutoriel accessible. Visuellement, cela devrait utiliser des graphiques dynamiques et illustratifs et un texte concis à l'écran, associé à une narration sophistiquée de texte à vidéo et des sous-titres intégrés pour une clarté maximale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo DIY inspirante de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu et les blogueurs lifestyle, démontrant une astuce rapide de décoration intérieure. Le style visuel devrait être rapide avec des coupes franches, présentant des couleurs vives et une bande sonore énergique, tout en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une création rapide et un support riche en bibliothèque de médias/stock pour les séquences B-roll.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel produit complet de 60 secondes sous forme de vidéo d'instruction pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers le processus d'intégration d'une nouvelle application. Les visuels devraient être des présentations d'interface utilisateur élégantes et ciblées, utilisant une génération de voix off professionnelle et une musique de fond subtile, garantissant que la vidéo finale peut être facilement adaptée à diverses plateformes avec redimensionnement et exportation des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Automatisés

Transformez sans effort vos guides "comment faire" et explications de produits en tutoriels vidéo engageants avec l'IA, sans compétences en montage requises.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de tutoriel sous forme de texte, ou laissez notre générateur vidéo AI vous aider à rédiger votre script pour un démarrage en douceur.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur & Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel, ou enregistrez directement votre écran, améliorant la clarté avec des visuels dynamiques.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations & Personnalisation de Marque
Intégrez des sous-titres automatiques, générez des voix off professionnelles et appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque pour personnaliser votre tutoriel.
4
Step 4
Exportez Votre Tutoriel
Rendez votre vidéo tutoriel finale de haute qualité dans le ratio d'aspect souhaité, prête à être partagée facilement sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Explicatives & "Comment Faire" Claires

Transformez les opérations et procédures de machines complexes en vidéos explicatives facilement compréhensibles et guides "comment faire" étape par étape pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels en utilisant l'IA ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos tutoriels professionnelles en exploitant une technologie avancée de générateur vidéo AI. Notre plateforme permet à quiconque de produire des vidéos d'instruction de haute qualité sans avoir besoin de compétences traditionnelles en montage vidéo, rendant le processus intuitif et efficace.

Puis-je utiliser des avatars AI dans mes vidéos "comment faire" pour une expérience plus engageante ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'incorporer des avatars AI réalistes dans vos vidéos "comment faire", apportant une touche humaine et améliorant l'engagement des spectateurs. Ces présentateurs vidéo AI peuvent transmettre votre message en utilisant des voix off générées par AI, donnant vie à votre contenu de manière créative.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de vidéos explicatives ?

HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne complet avec une riche bibliothèque de modèles vidéo conçus pour simplifier la production de vidéos explicatives et d'instruction engageantes. Vous pouvez facilement convertir du texte en parole pour une narration dynamique et ajouter des sous-titres professionnels, accélérant considérablement votre flux de création vidéo.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos tutoriels visuellement attrayantes avec une personnalisation de marque ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos tutoriels visuellement époustouflantes en offrant de vastes options de personnalisation, y compris l'intégration de vos éléments de marque. Vous pouvez utiliser notre bibliothèque de médias gratuite avec des photos et vidéos de stock pour produire des visuels AI de haute qualité qui reflètent véritablement l'identité de votre marque.

