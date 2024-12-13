Boostez l'apprentissage avec notre créateur de vidéos d'évaluation de la littératie

Créez des vidéos éducatives percutantes pour l'évaluation de la littératie avec des avatars AI, engageant facilement étudiants et éducateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative convaincante de 90 secondes destinée aux étudiants, illustrant les avantages des outils alimentés par l'AI pour créer du contenu d'apprentissage engageant. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et dynamique avec une voix off amicale et engageante, mettant en avant spécifiquement la capacité de HeyGen à transformer des notes d'étude en modules d'apprentissage accessibles grâce à la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script'.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes pour les professionnels de l'apprentissage et du développement, présentant HeyGen comme un outil d'apprentissage vidéo polyvalent. La vidéo doit adopter un style visuel élégant et instructif avec une voix off précise et informative, soulignant la puissance des 'Modèles et scènes' de HeyGen pour créer rapidement des modules de formation professionnels sans expérience approfondie en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux développeurs de cours en ligne, mettant en avant HeyGen comme un créateur de vidéos AI efficace. Employez un style visuel énergique et professionnel avec une voix off directe et confiante, démontrant la valeur des 'Sous-titres/captions' automatiques pour améliorer l'accessibilité et la portée lors de la publication de contenu éducatif sur des plateformes comme les vidéos YouTube.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'évaluation de la littératie

Créez facilement des vidéos d'évaluation de la littératie engageantes et précises en utilisant l'AI pour évaluer la compréhension des étudiants et suivre les progrès efficacement.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par rédiger vos questions d'évaluation ou votre contenu. Utilisez la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' pour convertir sans effort votre texte en dialogue parlé pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre évaluation de la littératie. Cela aide à maintenir une présentation cohérente des personnages tout au long de vos vidéos éducatives.
3
Step 3
Ajoutez des éléments interactifs
Améliorez votre évaluation avec des questions interactives et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités soutiennent la compréhension et permettent une évaluation directe au sein de la vidéo.
4
Step 4
Exportez votre vidéo d'évaluation
Une fois votre évaluation de la littératie terminée, exportez facilement votre vidéo dans divers formats d'aspect pour la distribution, prête à être partagée avec les étudiants ou intégrée dans votre LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des courts éducatifs engageants

Générez rapidement des clips vidéo courts et percutants pour partager des concepts clés de littératie ou des conseils d'évaluation sur diverses plateformes éducatives.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour le contenu éducatif ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux éducateurs de transformer des scripts de texte en vidéos éducatives engageantes. Il utilise des outils alimentés par l'AI comme des avatars AI et une génération de voix off sophistiquée pour simplifier l'ensemble du processus de création, rendant la production vidéo avancée accessible.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des modèles personnalisables et des capacités complètes de montage vidéo. Les utilisateurs peuvent appliquer des contrôles de marque, intégrer des éléments d'une riche bibliothèque multimédia et exporter dans divers formats d'aspect, garantissant que les vidéos s'alignent parfaitement avec des objectifs d'apprentissage et de marque spécifiques.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour améliorer l'accessibilité des vidéos, telles que des sous-titres automatiques générés par transcription AI. Cela garantit que les vidéos éducatives sont inclusives et atteignent un public plus large, offrant une communication claire pour tous les spectateurs.

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de contenu éducatif ?

HeyGen rationalise la production de contenu éducatif diversifié grâce à sa plateforme alimentée par l'AI. En convertissant facilement le texte en vidéo et en offrant une voix off AI, il réduit considérablement le temps et les efforts généralement nécessaires pour créer des vidéos éducatives de haute qualité et de longue durée sans nécessiter de compétences techniques approfondies.

