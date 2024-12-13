Élevez Votre Marque avec Notre Créateur de Vidéos de Raffinement de Style de Vie

Transformez vos scripts en histoires visuelles époustouflantes instantanément avec notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo, parfaite pour du contenu social dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs cherchant à améliorer leur image de marque personnelle. Le style visuel doit être rapide et engageant, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des clips accrocheurs, complétés par une musique de fond entraînante et un texte stratégique à l'écran pour transmettre les messages clés pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes conçue pour les marketeurs de produits technologiques, présentant des fonctionnalités logicielles complexes avec facilité. Cette vidéo mettra en vedette les avatars AI de HeyGen dans une séquence animée moderne et soignée, expliquant visuellement les fonctionnalités, tout en garantissant que des sous-titres précis sont générés automatiquement pour l'accessibilité, rendant le contenu digeste pour les vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 30 secondes ciblant les créateurs de vidéos en ligne et les monteurs vidéo qui ont besoin d'une optimisation efficace du contenu sur plusieurs plateformes. Visuellement, démontrez le processus fluide d'adaptation d'une seule vidéo à divers formats d'aspect, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'aspect de HeyGen, le tout accompagné d'une bande sonore énergique et informative pour mettre en avant les avantages pour un créateur de vidéos en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Raffinement de Style de Vie

Créez facilement des vidéos de raffinement de style de vie engageantes avec notre créateur de vidéos AI. Transformez vos idées en contenu soigné et partageable pour n'importe quelle plateforme.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par transformer vos idées de raffinement de style de vie en un script détaillé. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertira ensuite votre texte en une base vidéo.
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Renforcez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques livreront votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
Step 3
Affinez Vos Visuels
Personnalisez l'apparence de votre vidéo en utilisant nos contrôles de marque pour incorporer votre logo et votre palette de couleurs préférée, assurant un look cohérent et raffiné.
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de style de vie en utilisant le redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect, la rendant parfaitement adaptée à toute plateforme de médias sociaux ou canal numérique.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Publicités de Style de Vie Soignées

Générez des publicités vidéo AI professionnelles et percutantes en quelques minutes pour promouvoir efficacement votre marque de style de vie, vos produits ou services à un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de créateur de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et une génération sophistiquée de voix off, simplifiant ainsi tout le processus de production sans effort.

Puis-je personnaliser les vidéos avec mes éléments de marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments dans vos vidéos pour un branding personnel cohérent. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité.

Quelles options d'exportation et d'accessibilité HeyGen propose-t-il ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation de formats d'aspect polyvalents, rendant votre contenu adapté à diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des légendes, améliorant l'accessibilité pour un public plus large.

HeyGen est-il adapté pour créer divers contenus vidéo efficacement ?

Absolument. En tant que créateur de vidéos en ligne, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et une riche bibliothèque de médias/stock pour lancer vos projets, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu produisant tout, des vidéos explicatives aux vidéos courtes.

