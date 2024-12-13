Libérez le potentiel avec notre créateur de vidéos de parcours d'aperçus de leadership

Augmentez l'engagement et clarifiez les aperçus complexes dans vos vidéos de leadership en utilisant des capacités dynamiques de texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, annonçant une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise. Utilisez les modèles professionnels et les scènes de HeyGen pour créer un style visuel soigné et engageant avec des animations de texte dynamiques. Le script de cette annonce positive doit être converti en vidéo en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication exécutive de 60 secondes pour les membres du conseil et les principaux intervenants, résumant les réalisations trimestrielles. Le style visuel doit être de haute qualité et formel, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les points clés. Assurez-vous que l'exportation finale est optimisée pour divers écrans de présentation en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, mettant en avant un aperçu clé du leadership de votre parcours. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo pour une production rapide. Incluez impérativement les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et maximiser la portée sur les plateformes où le son est souvent désactivé.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de parcours d'aperçus de leadership

Transformez sans effort vos aperçus de leadership en vidéos percutantes, en utilisant l'AI et des outils professionnels pour créer un contenu convaincant pour votre équipe et votre organisation.

1
Step 1
Créez votre fondation
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou collez votre script pour générer instantanément du contenu vidéo. Cette fonctionnalité puissante vous permet de rapidement esquisser votre message de leadership.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre vos aperçus de leadership avec une touche humaine, garantissant que votre message résonne authentiquement avec les spectateurs.
3
Step 3
Appliquez votre identité de marque
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que chaque vidéo de leadership renforce votre identité organisationnelle et votre professionnalisme.
4
Step 4
Exportez et partagez largement
Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour adapter vos vidéos de leadership à n'importe quelle plateforme, garantissant que vos aperçus atteignent efficacement un large public.

Communication exécutive et inspiration

Créez des vidéos de communication exécutive et de motivation convaincantes qui transmettent efficacement des aperçus de leadership, inspirant les équipes et stimulant la vision organisationnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de leadership animées par AI ?

HeyGen simplifie la production vidéo en vous permettant de générer des vidéos de leadership professionnelles en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo à partir de script, transformant rapidement du texte brut en contenu visuel engageant.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour les vidéos de parcours d'aperçus de leadership ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos d'aperçus de leadership s'alignent avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement appliquer des logos personnalisés, des couleurs et choisir parmi des modèles et des scènes professionnels grâce à son interface intuitive.

HeyGen peut-il optimiser les vidéos de formation au leadership pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos avec des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos vidéos de formation au leadership sont comprises par tous. De plus, sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect optimise votre contenu pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il une bibliothèque de médias pour améliorer les vidéos de communication exécutive ?

Oui, HeyGen intègre une bibliothèque de médias complète, offrant une riche source de ressources d'archives pour compléter vos créations de vidéos. Cela aide les utilisateurs à créer un contenu plus engageant pour les vidéos de communication exécutive sans avoir besoin de ressources externes.

