Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo motivationnelle" concise de 30 secondes destinée aux membres d'équipe de divers départements, conçue pour inspirer une plus grande collaboration et un sens du but commun. Adoptez un style visuel vibrant et optimiste avec des couleurs vives et des séquences d'archives inspirantes, accompagnées d'une bande sonore pop moderne et énergique. Réalisez cette vidéo efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer rapidement votre message en un récit visuel captivant, stimulant le "développement des employés".
Produisez une vidéo complète de 60 secondes pour les départements RH et les équipes de formation et développement, présentant un nouveau "programme de formation d'entreprise" pour responsabiliser le management intermédiaire. La présentation visuelle doit être claire et structurée, avec des infographies professionnelles et une typographie épurée sur un fond neutre et corporatif, accompagnée d'une voix off calme et informative. Simplifiez le processus de production en sélectionnant parmi les "Modèles et scènes" variés de HeyGen pour garantir un aspect soigné et cohérent à vos initiatives de "communication d'entreprise".
Concevez une "vidéo inspirante" dynamique de 40 secondes destinée aux équipes distantes mondiales, mettant l'accent sur la résilience et l'adaptabilité dans un environnement de travail en évolution. Les éléments visuels doivent être très engageants, montrant des membres d'équipe diversifiés en action et des scénarios de travail positifs, sur une piste instrumentale contemporaine et entraînante. Assurez une accessibilité et un impact maximum en générant automatiquement des "Sous-titres/captions" avec HeyGen, rendant cette "vidéo motivationnelle en milieu de travail" efficace pour tous les spectateurs, quel que soit leur emplacement ou leurs préférences audio.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez la Formation et le Développement du Leadership.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation au leadership engageantes qui augmentent l'engagement des employés et améliorent la rétention des connaissances à travers les programmes d'entreprise.
Étendez les Programmes de Développement des Employés.
Développez et étendez une variété de cours de leadership et d'autonomisation avec des avatars AI, atteignant plus d'employés efficacement pour un développement complet.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation au leadership et les initiatives de développement des employés ?
HeyGen transforme les vidéos de formation au leadership et les programmes de formation d'entreprise en permettant aux équipes de formation et développement de créer rapidement du contenu engageant. Utilisez les avatars AI et la fonctionnalité Texte en vidéo pour produire des vidéos motivationnelles qui inspirent le développement des employés et renforcent la communication d'entreprise.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la communication d'entreprise ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la communication d'entreprise avec des fonctionnalités comme le Texte en vidéo à partir d'un simple script. Vous pouvez rapidement sélectionner des modèles de vidéo, générer des voix off réalistes et ajouter des sous-titres/captions pour créer des vidéos professionnelles sans effort.
Puis-je personnaliser mes éléments de marque dans les vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer vos éléments de marque, tels que les logos et les couleurs, directement dans vos vidéos. Cela garantit la cohérence de toute la communication d'entreprise et des vidéos engageantes produites pour votre audience.
Comment HeyGen aide-t-il à inspirer les audiences et à augmenter l'engagement dans les vidéos motivationnelles en milieu de travail ?
HeyGen vous aide à inspirer votre audience en permettant la création de vidéos motivationnelles dynamiques en milieu de travail. Avec des avatars AI réalistes et la génération de voix off multilingues associée à des sous-titres/captions, vous pouvez améliorer considérablement l'engagement et la portée de la formation à travers des équipes diversifiées.