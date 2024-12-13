HeyGen offre des contrôles de branding étendus, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement leur logo, des couleurs de marque spécifiques, et des modèles personnalisés dans toutes les vidéos générées par IA. Maintenir un branding cohérent est crucial pour établir la confiance et renforcer votre message, ce qui aide significativement à attirer des leads qualifiés grâce à des campagnes de génération de leads efficaces.