Créez sans effort des vidéos de démonstration de laboratoire de haute qualité avec des avatars AI, transformant des procédures complexes en contenu clair et engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo éducative professionnelle de 60 secondes détaillant des procédures de laboratoire complexes, conçue pour les étudiants universitaires et les stagiaires en recherche, avec des visuels propres et étape par étape, une voix off calme et informative, et des sons ambiants subtils de laboratoire ; assurez l'accessibilité avec des sous-titres et enrichissez le récit en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des ressources pertinentes.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce promotionnelle élégante de 30 secondes pour une nouvelle technologie de laboratoire, destinée aux investisseurs potentiels et aux partenaires de l'industrie, mettant en avant des visuels modernes et high-tech avec une voix off confiante et autoritaire et des effets sonores futuristes et percutants ; tirez parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme et bénéficiez de modèles et de scènes préconçus pour démarrer la création.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation convaincante de 15 secondes "créateur de vidéos d'environnement de laboratoire", destinée aux scientifiques et gestionnaires de laboratoire occupés, en utilisant des séquences rapides et visuellement frappantes qui démontrent des résultats rapides, accompagnées d'une voix off percutante et concise et d'un design sonore minimal et efficace ; utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour une production de contenu rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Environnement de Laboratoire

Créez sans effort des vidéos de démonstration de laboratoire professionnelles et du contenu éducatif avec l'AI, sans expérience en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez un script détaillé pour votre procédure de laboratoire ou expérience. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour générer automatiquement des scènes vidéo à partir de votre texte.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Scènes
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes adaptés aux démonstrations éducatives. Remplissez facilement vos scènes avec des visuels pertinents pour présenter efficacement votre environnement de laboratoire.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI
Ajoutez un avatar AI engageant pour guider les spectateurs à travers vos procédures de laboratoire. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et créer une présentation professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo de laboratoire professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour l'optimiser pour toute plateforme. Partagez vos recherches et découvertes avec un public plus large.

Améliorez la Formation et l'Intégration en Laboratoire

Améliorez l'intégration des nouveaux membres du laboratoire et la formation continue avec des vidéos AI engageantes, renforçant la compréhension et la rétention des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je facilement créer des vidéos professionnelles d'environnement de laboratoire sans expérience en montage ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de démonstration scientifique engageantes. Avec son créateur de vidéos en ligne intuitif, vous pouvez transformer vos scripts en vidéos de procédures de laboratoire soignées en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus, éliminant le besoin de compétences complexes en montage.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos de démonstration ?

HeyGen exploite une AI de pointe pour générer des vidéos de démonstration de haute qualité à partir de vos scripts textuels. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off pour articuler des procédures de laboratoire complexes, assurant clarté et impact pour votre contenu éducatif.

HeyGen peut-il m'aider à marquer mes vidéos éducatives et de démonstration de laboratoire ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos éducatives et de démonstration de laboratoire. Intégrez facilement le logo de votre laboratoire, des schémas de couleurs spécifiques et utilisez divers modèles de vidéos pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle sur tout votre contenu.

Comment HeyGen assure-t-il une génération de vidéos efficace et une sortie polyvalente ?

HeyGen est conçu pour une génération de vidéos efficace, vous permettant de produire rapidement des vidéos de qualité à la pointe de la technologie. Il prend en charge le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect personnalisables, ainsi que les sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos de laboratoire sont optimisées pour diverses plateformes et audiences.

