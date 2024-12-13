Créateur de Vidéos en Développement Conjoint pour une Collaboration Facile

Créez ensemble des vidéos professionnelles plus rapidement, en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script intelligent.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour produit de 90 secondes destinée aux chefs de projet et aux équipes à distance qui doivent comprendre rapidement et efficacement les nouvelles fonctionnalités. Le style visuel doit être dynamique et illustratif, complété par une voix confiante et claire, mettant en avant la puissance de l'"édition vidéo dans le cloud" pour les équipes à distance. Soulignez comment les "avatars IA" de HeyGen peuvent présenter des informations de manière cohérente et professionnelle, simplifiant la "collaboration en temps réel" même à travers différents fuseaux horaires.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu novices en production vidéo, mettant en avant la facilité d'être un "créateur de vidéos en développement conjoint". Le style visuel et audio doit être lumineux, engageant et de type tutoriel avec une narration encourageante et amicale, démontrant comment les "Modèles et scènes" étendus de HeyGen simplifient le processus créatif, assurant une "Interface conviviale" du début à la fin.
Exemple de Prompt 3
Produisez un module de formation concis de 2 minutes pour les équipes de communication d'entreprise et les monteurs vidéo professionnels, axé sur les meilleures pratiques pour la distribution de contenu mondial tout en maintenant la qualité technique. Ce module nécessite des visuels haute fidélité et nets avec un ton sophistiqué et autoritaire. Illustrez l'importance d'atteindre une "exportation en résolution 4K" et l'efficacité du "Rendu ultra-rapide" pour un résultat professionnel. Démontrez comment la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" de HeyGen adapte facilement le contenu pour diverses plateformes, garantissant une expérience de visionnage optimale et une portée mondiale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos en Développement Conjoint

Créez facilement des vidéos professionnelles avec votre équipe, en utilisant l'IA pour une collaboration fluide du script à l'exportation finale, garantissant des résultats de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Initiale
Commencez votre vidéo en transformant votre script en un visuel dynamique avec notre puissante fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script, établissant la base de votre projet collaboratif.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA Engagés
Collaborez en ajoutant des avatars IA réalistes pour présenter votre contenu, donnant vie à votre script avec des porte-paroles professionnels que votre équipe peut affiner.
3
Step 3
Appliquez des Ajustements Collaboratifs
Utilisez les fonctionnalités de collaboration en temps réel pour ajouter conjointement des sous-titres/captions, garantissant l'accessibilité et un message clair à travers les contributions de votre équipe.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Finalisez votre vidéo développée en collaboration en sélectionnant votre rapport d'aspect préféré pour diverses plateformes et en l'exportant en haute qualité, prête pour votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Production Vidéo Sociale Collaborative

Créez en collaboration du contenu captivant pour les réseaux sociaux rapidement, en utilisant l'IA pour augmenter la productivité de l'équipe et la présence sur le marché.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo par IA pour les utilisateurs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéos captivantes, en utilisant une technologie avancée de création vidéo par IA. Vous pouvez choisir parmi une large gamme d'avatars IA et générer une voix off réaliste directement à partir de votre script.

Les équipes peuvent-elles collaborer sur des projets vidéo au sein de la plateforme HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu comme une solution d'édition vidéo dans le cloud, permettant une édition vidéo collaborative fluide pour les équipes. Cela permet une collaboration en temps réel et un développement conjoint de contenu vidéo dans un environnement partagé.

Quelles options d'exportation vidéo HeyGen propose-t-il pour garantir la qualité et la compatibilité ?

HeyGen offre des options flexibles de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect, y compris le support pour l'exportation en résolution 4K, garantissant que vos vidéos ont un aspect professionnel sur n'importe quelle plateforme. Vous disposez également de contrôles de marque pour personnaliser efficacement votre sortie.

HeyGen inclut-il des capacités avancées de voix off et de sous-titres ?

Absolument, HeyGen intègre des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres/captions automatiques dans sa plateforme. Cela garantit que vos vidéos générées par IA sont accessibles et très engageantes pour tous les publics.

