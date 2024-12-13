Créateur de Vidéos de Briefing Conjoint : Simplifiez les Mises à Jour d'Équipe
Créez facilement des briefings conjoints professionnels avec des avatars AI, transformant votre texte en vidéo engageante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un briefing dynamique de lancement de campagne de 60 secondes pour une équipe marketing, introduisant la stratégie principale et les livrables clés. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et de marque avec une musique de fond énergique, parfaite pour susciter l'enthousiasme. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement les plans écrits en un récit captivant pour vos besoins de création de vidéos de briefing d'équipe.
Développez une vidéo de mise à jour de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises, annonçant un nouveau produit ou service. Visez un style visuel attrayant et amical avec une musique de fond inspirante, rendant la vidéo partageable et facile à assimiler en tant que vidéos efficaces pour les réseaux sociaux. Profitez des modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement une pièce engageante, démontrant l'accessibilité d'un créateur de vidéos AI.
Créez une vidéo de communication interne de 50 secondes pour tous les employés de l'entreprise, partageant une mise à jour trimestrielle de l'activité. La vidéo doit avoir une présentation visuelle informative mais élégante, adoptant un ton accessible avec une musique de fond apaisante pour transmettre efficacement des informations importantes. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire une narration audio cohérente et professionnelle pour ces vidéos de communication interne cruciales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Engagement de l'Équipe.
Améliorez la formation de l'équipe, l'intégration et le partage de connaissances internes avec des vidéos de briefing alimentées par l'AI pour une meilleure rétention.
Simplifiez le Partage de Connaissances Internes.
Produisez rapidement des cours internes et du contenu éducatif pour partager efficacement des connaissances critiques à travers les équipes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de briefing engageantes ?
HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, agissant comme un créateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez utiliser des modèles de briefing alimentés par l'AI et la création de vidéos à partir de prompts pour générer rapidement des vidéos professionnelles et engageantes pour divers besoins, des réseaux sociaux aux communications internes.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos avec des styles visuels et de marque spécifiques ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre style visuel. Vous pouvez personnaliser des éléments de marque comme les logos et les couleurs, garantissant une présentation cohérente dans toutes vos vidéos, renforçant ainsi votre image professionnelle.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un agent vidéo AI efficace pour la collaboration d'équipe et les communications internes ?
HeyGen fonctionne comme un agent vidéo AI innovant, améliorant considérablement la collaboration d'équipe et les communications internes. Il permet la génération rapide de vidéos de briefing et de mises à jour de projet internes, assurant un message clair et cohérent à travers votre organisation sans expertise approfondie en production vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour convertir des scripts textuels en vidéo ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles avec facilité. En utilisant sa capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez entrer votre script, sélectionner un avatar AI, et HeyGen générera la vidéo avec génération de voix off et sous-titres automatiques.