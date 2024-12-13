Créateur de Vidéos d'Informations sur l'Emploi : Attirez les Meilleurs Talents Plus Rapidement

Créez des vidéos de recrutement captivantes et renforcez votre marque employeur avec la fonctionnalité intuitive de Texte en vidéo à partir d'un script.

454/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les chercheurs d'emploi, agissant comme un "créateur de vidéos d'informations sur l'emploi", expliquant les avantages d'un rôle spécifique au sein d'une entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et amical, avec une musique de fond entraînante et une narration claire, tout en utilisant efficacement les "Sous-titres/légendes" et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de "marque employeur" de 1 minute 30 secondes pour les équipes marketing et RH, conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant la culture d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique et soigné avec une musique de fond subtile, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour une narration professionnelle et en puisant dans la vaste "Bibliothèque de médias/supports" pour des visuels de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une "présentation vidéo" dynamique de 30 secondes pour les professionnels de la vente ou les chefs de projet, partageant rapidement des données ou mises à jour liées au travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel énergique et professionnel, en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création rapide et en assurant une visualisation optimale sur des plateformes comme LinkedIn grâce au "Redimensionnement & exportation des formats".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Informations sur l'Emploi

Transformez votre stratégie de recrutement avec des vidéos d'informations sur l'emploi captivantes. Créez facilement des vidéos de marque employeur professionnelles qui attirent les meilleurs talents et améliorent votre processus de recrutement.

1
Step 1
Collez Votre Script
Collez votre script d'informations sur l'emploi directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de Texte en vidéo à partir d'un script transforme instantanément votre texte en contenu vidéo captivant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter professionnellement vos informations sur l'emploi, ajoutant une touche humaine à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off
Ajoutez une voix off engageante en utilisant notre génération de voix off avancée pour articuler clairement vos informations sur l'emploi et améliorer la compréhension des spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo finale d'informations sur l'emploi, en utilisant le redimensionnement des formats pour s'adapter parfaitement aux réseaux sociaux, LinkedIn ou pages de carrière.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires Authentiques d'Employés

.

Produisez des témoignages vidéo authentiques de vos employés actuels, mettant en avant la culture d'entreprise et l'évolution de carrière pour attirer puissamment les candidats potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles à partir de texte ?

HeyGen simplifie la production vidéo en vous permettant de transformer des scripts directement en vidéos captivantes grâce à des capacités avancées de Texte en vidéo à partir d'un script et des avatars AI, fonctionnant comme un puissant éditeur vidéo en ligne. Ce Générateur de Vidéos AI réduit considérablement le temps de création vidéo traditionnel.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mon contenu ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste, vous permettant de créer des présentations vidéo dynamiques sans avoir besoin d'acteurs ou de studios d'enregistrement. De plus, il inclut automatiquement des Sous-titres/légendes pour une accessibilité et une portée améliorées.

Quelles options d'édition et d'exportation flexibles HeyGen offre-t-il pour diverses plateformes ?

HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'éditeur vidéo en ligne, y compris le redimensionnement crucial des formats pour adapter parfaitement vos vidéos aux plateformes comme les réseaux sociaux ou LinkedIn. Vous pouvez ajuster et exporter facilement votre contenu pour une visualisation optimale sur tous les canaux.

HeyGen offre-t-il des ressources pour démarrer rapidement des projets vidéo ?

Absolument. HeyGen propose une riche sélection de modèles vidéo et une vaste Bibliothèque de médias, permettant aux utilisateurs de démarrer et de personnaliser rapidement leurs projets vidéo. Cet éditeur vidéo en ligne robuste permet une création de contenu efficace dès le départ.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo