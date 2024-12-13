Créateur de Vidéos d'Informations sur l'Emploi : Attirez les Meilleurs Talents Plus Rapidement
Créez des vidéos de recrutement captivantes et renforcez votre marque employeur avec la fonctionnalité intuitive de Texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo éducative de 45 secondes pour les chercheurs d'emploi, agissant comme un "créateur de vidéos d'informations sur l'emploi", expliquant les avantages d'un rôle spécifique au sein d'une entreprise. Le style visuel et audio doit être engageant et amical, avec une musique de fond entraînante et une narration claire, tout en utilisant efficacement les "Sous-titres/légendes" et le "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Développez une vidéo de "marque employeur" de 1 minute 30 secondes pour les équipes marketing et RH, conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant la culture d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel cinématographique et soigné avec une musique de fond subtile, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour une narration professionnelle et en puisant dans la vaste "Bibliothèque de médias/supports" pour des visuels de haute qualité.
Produisez une "présentation vidéo" dynamique de 30 secondes pour les professionnels de la vente ou les chefs de projet, partageant rapidement des données ou mises à jour liées au travail. Cette vidéo doit adopter un style visuel énergique et professionnel, en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour une création rapide et en assurant une visualisation optimale sur des plateformes comme LinkedIn grâce au "Redimensionnement & exportation des formats".
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Informations sur l'Emploi
Transformez votre stratégie de recrutement avec des vidéos d'informations sur l'emploi captivantes. Créez facilement des vidéos de marque employeur professionnelles qui attirent les meilleurs talents et améliorent votre processus de recrutement.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos d'Informations sur l'Emploi Captivantes.
Générez des vidéos captivantes d'informations sur l'emploi et de marque employeur en quelques minutes, parfaites pour les réseaux sociaux et LinkedIn pour attirer efficacement les meilleurs talents.
Développez des Annonces de Recrutement Impactantes.
Créez rapidement des annonces vidéo de recrutement performantes en utilisant l'AI pour mettre en avant les opportunités d'emploi et la culture d'entreprise, optimisant vos campagnes de recrutement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles à partir de texte ?
HeyGen simplifie la production vidéo en vous permettant de transformer des scripts directement en vidéos captivantes grâce à des capacités avancées de Texte en vidéo à partir d'un script et des avatars AI, fonctionnant comme un puissant éditeur vidéo en ligne. Ce Générateur de Vidéos AI réduit considérablement le temps de création vidéo traditionnel.
HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mon contenu ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste, vous permettant de créer des présentations vidéo dynamiques sans avoir besoin d'acteurs ou de studios d'enregistrement. De plus, il inclut automatiquement des Sous-titres/légendes pour une accessibilité et une portée améliorées.
Quelles options d'édition et d'exportation flexibles HeyGen offre-t-il pour diverses plateformes ?
HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'éditeur vidéo en ligne, y compris le redimensionnement crucial des formats pour adapter parfaitement vos vidéos aux plateformes comme les réseaux sociaux ou LinkedIn. Vous pouvez ajuster et exporter facilement votre contenu pour une visualisation optimale sur tous les canaux.
HeyGen offre-t-il des ressources pour démarrer rapidement des projets vidéo ?
Absolument. HeyGen propose une riche sélection de modèles vidéo et une vaste Bibliothèque de médias, permettant aux utilisateurs de démarrer et de personnaliser rapidement leurs projets vidéo. Cet éditeur vidéo en ligne robuste permet une création de contenu efficace dès le départ.