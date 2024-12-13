Créateur de Vidéos d'Aperçu de Direction Professionnelle : Créez des Guides Engagés

Créez rapidement des aperçus de direction professionnelle captivants avec des modèles et des scènes personnalisables, rendant l'information complexe claire et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes présentant une nouvelle fonctionnalité ou un processus pour un produit, destinée aux propriétaires de petites entreprises ou aux marketeurs. La vidéo doit avoir un style visuel moderne, épuré et instructif, utilisant efficacement les Modèles & scènes de HeyGen et les Sous-titres/légendes pour mettre en avant les étapes clés et les avantages.
Exemple de Prompt 2
Concevez un CV vidéo captivant de 60 secondes qui aide les chercheurs d'emploi à se démarquer, en mettant l'accent sur leurs compétences et expériences uniques. Adoptez un style visuel et audio créatif, professionnel et personnalisé, en tirant parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script et du support de la bibliothèque de médias/stock pour ajouter des éléments de narration visuelle dynamique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation technique de 2 minutes qui simplifie un concept technique complexe ou un tutoriel logiciel pour les formateurs d'entreprise ou les éducateurs. Le style visuel et audio doit être autoritaire, détaillé et visuellement informatif, présentant l'information clairement avec les avatars AI de HeyGen et assurant une préparation multi-plateforme grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Aperçu de Direction Professionnelle

Créez facilement des vidéos professionnelles d'aperçu de direction professionnelle pour articuler clairement les rôles et les attentes, guidant votre équipe avec des visuels et une narration engageants.

Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi divers modèles de vidéos ou en partant d'une toile vierge pour poser les bases de votre aperçu de poste. Cela rend la création vidéo simple et efficace.
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo avec des explications détaillées, en utilisant la génération de voix off pour narrer clairement les fonctions et directions clés du poste. Vous pouvez également ajouter des images ou des clips vidéo de notre bibliothèque de médias.
Step 3
Personnalisez les Détails
Affinez votre message avec des touches professionnelles en ajoutant des sous-titres/légendes pour l'accessibilité et la clarté. Ajustez les éléments de branding pour s'aligner avec le style de votre entreprise.
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'aperçu et exportez-la facilement dans divers rapports d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez-la directement avec votre équipe ou intégrez-la sur des plateformes internes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Exploration de Carrière

Développez des vidéos motivationnelles qui guident et encouragent les individus dans leur orientation professionnelle et leurs parcours de croissance professionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos explicatives et des démonstrations de produits engageantes de manière efficace, en utilisant des avatars AI et un éditeur glisser-déposer convivial. Cela simplifie l'ensemble du flux de création vidéo, rendant le contenu vidéo professionnel accessible à tous.

Quelles capacités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose des outils robustes de création vidéo en ligne, y compris la transformation de texte en vidéo alimentée par l'AI à partir d'un script, la génération avancée de voix off, et les sous-titres/légendes automatiques. Ces fonctionnalités permettent un montage vidéo sophistiqué sans nécessiter une expertise technique approfondie.

Puis-je intégrer l'identité visuelle spécifique de ma marque dans les vidéos créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs préférées et vos polices uniques. Cela garantit que chaque vidéo produite maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo et exigences de contenu pour différentes plateformes ?

Oui, HeyGen prend en charge une large gamme de besoins en contenu en offrant des modèles vidéo personnalisables, une vaste bibliothèque de médias pour le support de stock, et un redimensionnement flexible des rapports d'aspect. Cela garantit que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour l'exportation et la distribution sur différentes plateformes sociales et professionnelles.

