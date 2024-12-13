Le Créateur Ultime de Vidéos de Synthèse Intérieure

Créez rapidement des vidéos de synthèse professionnelles et engageantes en utilisant des modèles et scènes dynamiques.

483/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 1,5 minute pour les formateurs d'entreprise et les chefs de projet, illustrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos de rapport de synthèse pour les communications internes. Le style visuel doit être professionnel et corporatif, intégrant des visuels basés sur des données et des éléments infographiques clairs, soutenus par une narration autoritaire et calme générée directement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. La vidéo doit montrer comment des rapports complexes peuvent être transformés en résumés visuels concis.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 45 secondes ciblant les étudiants, chercheurs et apprenants à vie, démontrant comment le YouTube Video Summarizer de HeyGen peut simplifier l'apprentissage. Le style visuel doit être engageant et dynamique, mettant en avant les informations clés et les moments importants, amélioré par des sous-titres/captions clairs générés automatiquement par HeyGen. L'audio doit avoir un ton amical et informatif, assurant une compréhension facile du contenu résumé et une transcription efficace des points clés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle de 2 minutes destinée aux marketeurs et chefs de produit recherchant des solutions de génération vidéo de bout en bout, mettant en avant les capacités de HeyGen en tant qu'AI Video Agent. Le style visuel doit être innovant et légèrement futuriste, soulignant l'intégration transparente des fonctionnalités, présenté par un avatar AI réaliste généré grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen. L'audio doit maintenir un ton confiant et persuasif, communiquant efficacement les avantages d'une plateforme de génération vidéo de bout en bout.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Synthèse Intérieure

Transformez sans effort un contenu vidéo long en résumés visuels concis et engageants avec l'IA, simplifiant la transmission d'informations et améliorant la compréhension.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Collez une URL ou téléchargez votre vidéo. Notre AI Video Summarizer traite rapidement le contenu, générant un aperçu concis pour vous faire gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre résumé avec des visuels captivants. Choisissez parmi une variété de modèles et scènes pour correspondre à votre marque et message, assurant un aspect professionnel.
3
Step 3
Ajoutez Narration & Sous-titres
Affinez le message de votre vidéo. Utilisez la génération de voix off professionnelle pour un audio clair et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre aperçu. Profitez de nos capacités de génération vidéo de bout en bout pour produire une vidéo de synthèse soignée et de haute qualité, prête pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Médicaux et l'Éducation en Santé

.

Transformez un contenu médical complexe en résumés vidéo AI facilement digestibles, améliorant la compréhension et l'engagement à des fins éducatives.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment l'AI Video Summarizer de HeyGen condense-t-il efficacement un contenu long ?

L'AI Video Summarizer de HeyGen utilise une intelligence artificielle avancée pour traiter divers contenus vidéo, y compris les vidéos YouTube. Il génère intelligemment une transcription, puis identifie les points clés et concepts centraux pour créer des résumés vidéo concis et des aperçus écrits détaillés, économisant ainsi considérablement le temps des utilisateurs.

HeyGen peut-il créer des rapports de synthèse animés par l'IA avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de rapport de synthèse engageantes avec des avatars AI réalistes agissant comme votre AI Video Agent. Ces avatars délivrent le contenu résumé avec une génération de voix off professionnelle directement à partir d'un script texte-à-vidéo, renforçant la clarté et l'impact.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour organiser et présenter efficacement les résumés vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour améliorer vos résumés vidéo, y compris le chapitrage AI et les cartes mentales horodatées pour des aperçus structurés. De plus, vous pouvez générer des résumés multilingues avec des sous-titres/captions précis, assurant une large accessibilité et compréhension pour votre audience.

HeyGen prend-il en charge la génération vidéo de bout en bout pour des flux de travail de projet complets ?

Absolument. HeyGen offre une plateforme de génération vidéo de bout en bout, vous permettant de transformer un simple script texte-à-vidéo en une vidéo professionnelle et soignée. Son éditeur vidéo intégré inclut des fonctionnalités essentielles comme le redimensionnement du format d'image et diverses options d'exportation pour simplifier l'ensemble de votre processus de production.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo