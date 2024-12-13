Créateur de Vidéos Alignées sur le Design d'Intérieur pour des Visuels Époustouflants

Créez des visites virtuelles et des vidéos marketing époustouflantes. Générez facilement des rendus photoréalistes à partir de votre script avec notre capacité Texte-en-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour les décorateurs amateurs, offrant des conseils rapides sur la façon d'obtenir des recommandations de design personnalisées. Le style visuel doit être tendance et rapide, accompagné d'une musique énergique et entraînante et de légendes à l'écran engageantes, en utilisant les divers Modèles & scènes de HeyGen pour présenter un guide rapide et inspirant de votre outil de design d'intérieur par IA.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo immersive de 45 secondes de visite virtuelle pour les agents immobiliers, guidant les acheteurs potentiels à travers une propriété en utilisant des plans d'étage 3D détaillés. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et accueillant, avec une musique de fond calme et élégante, mettant en vedette un avatar IA de HeyGen pour agir en tant qu'hôte virtuel, narrant clairement les caractéristiques et commodités clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing élégante de 60 secondes ciblant les clients haut de gamme pour une entreprise de design d'intérieur, mettant en avant les styles de design uniques et les capacités de projet de l'entreprise à travers des rendus photoréalistes époustouflants. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle dynamique et inspirante, accompagnée d'une musique de fond orchestrale ou contemporaine raffinée, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message de marque poli et autoritaire.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Alignées sur le Design d'Intérieur

Transformez sans effort vos concepts de design d'intérieur et vos visuels de mise en scène virtuelle en vidéos engageantes et professionnelles pour des présentations, du marketing et l'alignement client.

1
Step 1
Téléchargez Vos Ressources de Design
Commencez par télécharger vos images de haute qualité, rendus photoréalistes ou plans d'étage 3D. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock robuste de la plateforme pour améliorer vos visuels et créer un arrière-plan convaincant pour vos récits de design.
2
Step 2
Créez Votre Script d'Histoire de Design
Développez un script détaillé décrivant votre vision de design d'intérieur, vos concepts de mise en scène virtuelle ou vos propositions clients. Ce script formera la base de votre vidéo, en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script pour transmettre avec précision votre message.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Transformez votre script en une narration au son naturel avec une génération de voix off avancée. Choisissez parmi diverses voix pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre projet de design d'intérieur, assurant une communication claire et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vision
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de marque précis, en ajoutant votre logo et vos schémas de couleurs préférés. Ensuite, exportez votre vidéo dans divers formats et résolutions, prête à être partagée sur les réseaux sociaux, sites web ou présentations clients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en valeur des projets de design et des visites virtuelles

Présentez des concepts de design, des mises en scène virtuelles et des propositions clients à travers des vidéos professionnelles et engageantes par IA pour une communication claire et un impact.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes présentations de design d'intérieur ?

HeyGen sert de "créateur de vidéos par IA" permettant aux designers d'intérieur de transformer des "rendus photoréalistes" et des concepts de design en "vidéos marketing" convaincantes. Créez facilement des "visites virtuelles" et des présentations dynamiques qui mettent en valeur divers "styles de design" et "agencements de meubles" au sein de votre "portfolio de design".

Puis-je créer des vidéos marketing professionnelles à partir d'un script avec HeyGen ?

Absolument ! La capacité "Texte-en-vidéo à partir d'un script" de HeyGen vous permet de convertir sans effort du contenu écrit en "vidéos marketing" et "vidéos explicatives" soignées. Combinez cela avec une "génération de voix off" avancée et des "Modèles & scènes" personnalisables pour des publicités vidéo percutantes.

HeyGen propose-t-il des contrôles de marque et des avatars IA pour les vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen fournit des "Contrôles de marque" complets pour intégrer harmonieusement votre logo et vos couleurs de marque, assurant la cohérence de tout votre contenu. Utilisez des "avatars IA" réalistes pour présenter des informations de manière professionnelle, idéal pour les "agents immobiliers" et les "designers d'intérieur" créant des "propositions clients" et des "vidéos pour les réseaux sociaux".

Quelles capacités visuelles HeyGen offre-t-il pour mettre en valeur les projets de design ?

HeyGen vous permet d'élever vos visualisations de design en intégrant sans effort des "images de vos designs" et des "rendus photoréalistes". Générez des "visites virtuelles" engageantes et des "vidéos de démonstration de produit" pour mettre en valeur efficacement les concepts de "design de pièce par IA" et présenter des "designs de maison 3D modifiables" avec une clarté impressionnante.

