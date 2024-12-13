Créateur de Vidéos d'Informations sur les Polices d'Assurance

Simplifiez les informations complexes sur les polices et engagez les clients avec des vidéos explicatives personnalisées, en utilisant de puissants avatars AI.

528/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux particuliers recherchant une assurance, mettant en avant un contenu personnalisé. Le style visuel doit être dynamique et digne de confiance, avec une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran pour souligner les avantages clés pour les agents d'assurance indépendants. Utilisez des modèles personnalisables pour construire rapidement ce récit engageant, renforçant la proposition de valeur unique de l'agent.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative éducative de 60 secondes pour les titulaires de polices existants, fournissant des informations précieuses sur les révisions annuelles des polices ou les processus de renouvellement. L'esthétique visuelle doit être propre et professionnelle, avec un ton autoritaire mais amical, soutenu par une musique de fond ambiante. Cette vidéo engageante doit être générée efficacement en utilisant les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, assurant une communication précise des détails importants.
Exemple de Prompt 3
Pour le grand public, une brève vidéo de 15 secondes est nécessaire, offrant un conseil crucial pour une communication client efficace dans le secteur de l'assurance. Son style visuel doit être énergique et lumineux, avec des coupes rapides et un texte frappant à l'écran pour capter instantanément l'attention. Ce clip percutant doit tirer parti de la génération dynamique de voix off de HeyGen, délivrant un message mémorable et concis aux spectateurs occupés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Informations sur les Polices d'Assurance

Créez des vidéos claires et engageantes pour simplifier les polices d'assurance complexes, améliorer la compréhension des clients et renforcer la communication avec notre créateur de vidéos AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par sélectionner un modèle préconçu dans notre bibliothèque ou partez de zéro pour créer facilement votre vidéo d'informations sur les polices d'assurance. Cela pose les bases de votre contenu engageant en utilisant notre fonctionnalité 'Modèles & scènes'.
2
Step 2
Ajoutez Vos Informations sur la Police
Saisissez votre script décrivant les détails de la police. Nos capacités de 'Texte-à-vidéo à partir de script' convertiront votre texte en une narration parlée claire, simplifiant le jargon complexe de l'assurance pour votre audience.
3
Step 3
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre vidéo en choisissant l'un de nos 'avatars AI' pour présenter vos informations sur la police. Cela ajoute une touche humaine, rendant votre contenu plus accessible et professionnel pour la communication client.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo terminée, générez-la en utilisant notre fonctionnalité 'Redimensionnement & exportations d'aspect-ratio' dans le format souhaité et partagez-la facilement avec des clients ou des collègues. Offrez des explications claires et percutantes sur les assurances qui favorisent la compréhension.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux avec AI

.

Créez rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux afin de simplifier les sujets complexes d'assurance et d'améliorer la communication client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les agents d'assurance indépendants à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux agents d'assurance indépendants de produire des vidéos explicatives engageantes en convertissant des scripts textuels en contenu vidéo professionnel. En utilisant des avatars AI et une génération avancée de voix off, HeyGen simplifie le processus de création, permettant aux agents de communiquer efficacement des informations complexes sur les polices à leur audience.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour simplifier les polices d'assurance complexes ?

HeyGen utilise des capacités AI robustes, y compris des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo, pour simplifier les informations complexes sur les polices d'assurance en formats vidéo digestes. Cela permet de créer des aperçus éducatifs clairs, concis et faciles à comprendre pour les clients.

Puis-je personnaliser des vidéos pour la communication client en utilisant le créateur de vidéos AI de HeyGen ?

Oui, le créateur de vidéos AI de HeyGen facilite la création de contenu personnalisé pour une communication client efficace. Avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous pouvez adapter les vidéos aux besoins spécifiques des clients, améliorant l'engagement et renforçant les relations.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour les vidéos de formation et de marketing en assurance ?

Absolument. HeyGen offre une variété de modèles personnalisables, spécifiquement conçus pour soutenir à la fois la formation en assurance et des vidéos marketing convaincantes. Son interface intuitive de glisser-déposer facilite l'adaptation de ces modèles, accélérant votre flux de travail de création de contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo