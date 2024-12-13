Créateur de Vidéos d'Analyse d'Assurance : Augmentez les Ventes & Engagez les Clients

Révolutionnez vos vidéos marketing et augmentez les ventes avec des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 1,5 minute pour les responsables marketing et les équipes de vente d'assurance, mettant en avant la puissance des "campagnes vidéo personnalisées" pour "augmenter les ventes". Le style visuel et audio doit être moderne et convivial, utilisant divers avatars AI interagissant dans différents scénarios pour transmettre des touches personnelles, le tout sur une bande sonore dynamique et entraînante. Mettez en avant les "Avatars AI" et les "Modèles & scènes" de HeyGen pour produire rapidement du contenu varié pour différents segments de clientèle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes destinée aux experts en sinistres et aux responsables des opérations d'assurance, détaillant le processus simplifié de "traitement des sinistres numériques" et comment l'"automatisation vidéo" améliore l'efficacité. Le style visuel doit être informatif et pédagogique, utilisant des diagrammes animés, des enregistrements d'écran des interfaces de la plateforme, et une voix off calme et rassurante. Soulignez l'avantage d'inclure des "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et d'exploiter la "Bibliothèque multimédia/support de stock" de HeyGen pour des ressources visuelles pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo énergique de 45 secondes pour les responsables des réseaux sociaux et les équipes de communication interne au sein des entreprises d'assurance, démontrant comment créer rapidement du "contenu pour les réseaux sociaux en assurance" et des "vidéos d'assurance" générales. Le style visuel doit être dynamique et vibrant, avec des coupes rapides, des superpositions de texte animées, et une musique de fond entraînante, optimisé pour les plateformes de format court. Mettez en avant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et sa fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour une génération rapide de contenu.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Analyse d'Assurance

Simplifiez la création de vidéos d'analyse d'assurance captivantes avec l'AI. Transformez facilement des données complexes en contenu visuel engageant, améliorant la compréhension des clients et renforçant votre stratégie de communication.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de modèles vidéo conçus professionnellement, adaptés à divers scénarios d'analyse d'assurance. Alternativement, commencez de zéro pour un contrôle créatif total sur la mise en page de votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Collez votre script d'analyse d'assurance, et l'AI de HeyGen le convertira en un récit dynamique. Ensuite, sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter vos conclusions, ajoutant une touche humaine sans filmer.
3
Step 3
Générez et Affinez
Générez automatiquement des voix off de haute qualité à partir de votre script dans plusieurs langues et accents. Utilisez l'éditeur vidéo pour incorporer des graphiques, des diagrammes et des contrôles de branding pour garantir précision et professionnalisme.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo d'analyse d'assurance en révisant tous les éléments. Une fois satisfait, exportez les vidéos dans diverses résolutions et ratios d'aspect, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux, dans des présentations ou des portails clients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite en Assurance avec l'AI

Développez des témoignages vidéo puissants et des études de cas, renforçant la confiance et démontrant la valeur aux clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles, offrant une création de vidéos AI fluide. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et utiliser les capacités de texte en vidéo pour une génération de vidéos efficace de bout en bout.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail et systèmes existants des entreprises ?

Oui, HeyGen est conçu pour une automatisation vidéo robuste, s'intégrant parfaitement à vos flux de travail actuels. Notre plateforme offre des intégrations CRM et un accès API, vous permettant d'intégrer la création de vidéos AI directement dans vos systèmes de vente et de marketing existants.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos générées par AI ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce à son éditeur vidéo intuitif, y compris des contrôles de branding pour correspondre à votre identité d'entreprise. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec divers modèles, ajouter des voix off professionnelles, et inclure des sous-titres générés automatiquement pour un impact maximal.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos en utilisant la plateforme de HeyGen ?

La technologie de texte en vidéo de HeyGen accélère considérablement la création de vidéos AI, vous permettant de générer et d'exporter des vidéos rapidement. Vous pouvez produire du contenu de haute qualité en quelques minutes, rationalisant efficacement votre processus de production vidéo.

