Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 90 secondes pour les enseignants et les professeurs d'université, expliquant un concept scientifique complexe aux étudiants. Le style visuel et audio doit être propre, amical et très informatif, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement un contenu engageant à partir de texte brut.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de formation de 2 minutes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH, illustrant les meilleures pratiques pour la collaboration d'équipe à distance. Cette vidéo explicative engageante doit présenter un style dynamique et visuellement riche avec une musique de fond entraînante et une narration professionnelle, en utilisant pleinement divers modèles et scènes pour présenter l'information clairement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 45 secondes avec un avatar AI parlant, destinée aux créateurs de contenu et aux équipes marketing, fournissant des conseils rapides sur l'optimisation des performances des vidéos sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être moderne, soigné et concis, employant les avatars AI de HeyGen et assurant une visualisation optimale sur toutes les plateformes avec un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio sans faille.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Développement de Systèmes d'Instruction

Transformez rapidement votre contenu éducatif en vidéos de formation professionnelles et vidéos explicatives engageantes avec notre plateforme AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu d'instruction dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre instructeur. Ces avatars AI donneront vie à votre leçon avec des mouvements et expressions naturels.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Élevez vos vidéos de formation en ajoutant des visuels de fond, de la musique et des éléments de branding. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias/stock et des modèles personnalisables pour rendre votre contenu visuellement attrayant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet en l'exportant dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Votre contenu éducatif complété est maintenant prêt à être partagé avec vos apprenants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes, tels que les sujets médicaux, en vidéos éducatives facilement compréhensibles et percutantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec un avatar AI parlant ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives et de formation engageantes en utilisant des avatars AI avancés. Convertissez simplement votre script en une vidéo professionnelle avec la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant ainsi la production de votre contenu éducatif.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen offre une plateforme complète de création de vidéos AI avec des fonctionnalités telles que des "modèles" pour des démarrages rapides et un "éditeur glisser-déposer". Il inclut des "avatars AI" et la "génération de voix off", facilitant la production de vidéos de haute qualité pour le "développement de systèmes d'instruction" ou le "contenu éducatif".

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité et le branding des vidéos ?

Oui, HeyGen fournit des "contrôles de branding" robustes pour personnaliser vos vidéos avec des logos et des couleurs, maintenant la cohérence de la marque. Il inclut également des "sous-titres/captions" automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de vos "vidéos de formation" et "contenu éducatif".

HeyGen peut-il aider les enseignants à créer rapidement du contenu éducatif engageant ?

Absolument. HeyGen propose des "modèles" spécifiquement conçus pour le "contenu éducatif" et les "vidéos de formation", ainsi qu'un "éditeur glisser-déposer". Cela permet aux "enseignants" de produire rapidement des "vidéos explicatives engageantes" avec des "avatars AI" et la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

