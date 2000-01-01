Étape 1 Créez de superbes vidéos Insta Commencez par créer votre vidéo Insta à l’aide de la plateforme intuitive de HeyGen. Utilisez sa fonctionnalité **Texte en vidéo à partir d’un script** pour transformer vos idées en un contenu visuel percutant. Il vous suffit de saisir votre script et de le voir prendre vie avec des éléments captivants.

Étape 2 Choisissez le modèle parfait Une fois votre vidéo créée, choisissez parmi une variété de **modèles et de scènes** pour correspondre à l’esthétique que vous souhaitez. Que vous recherchiez quelque chose de dynamique ou d’élégant, il existe un modèle qui conviendra à votre style et sublimera votre présentation vidéo.

Étape 3 Ajoutez des voix off engageantes Renforcez l’impact de votre vidéo en ajoutant des voix off grâce à la fonctionnalité **Génération de voix off**. Choisissez parmi différentes options de voix pour garantir que votre message soit clair et résonne auprès de votre audience, en apportant une touche personnelle à votre vidéo.