Produisez une vidéo d'examen de produit complète de deux minutes comparant côte à côte deux solutions logicielles de montage vidéo de premier plan, destinée aux créateurs de contenu prenant des décisions d'achat. Le style visuel doit être très analytique avec des comparaisons en écran partagé et des superpositions de données, piloté par la capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script pour garantir une présentation précise et soutenue par des sous-titres clairs.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes, agissant comme un examen informatif rapide pour un nouveau jeu mobile, ciblant les joueurs occasionnels à la recherche de retours instantanés. Le style visuel doit être vibrant et engageant avec une musique de fond entraînante, mettant en vedette un avatar AI expressif livrant des impressions clés du gameplay, tandis que le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen garantissent son optimisation pour diverses plateformes de médias sociaux.
Imaginez créer une vidéo de 1,5 minute en profondeur démontrant les fonctionnalités avancées d'un outil technique complexe, spécifiquement pour les utilisateurs existants qui souhaitent optimiser leur flux de travail. La vidéo doit avoir une présentation visuelle claire, de type tutoriel, avec des instructions étape par étape, mettant en vedette un avatar AI autoritaire expliquant les subtilités, et utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour structurer l'examen détaillé du produit.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Examen Informatif

Créez efficacement des vidéos d'examen informatif captivantes. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu visuel engageant pour votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer ou coller votre script d'examen. Notre fonctionnalité de script sert de fondation, permettant à l'AI de transformer vos mots en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Visuels et Voix
Améliorez votre examen informatif en sélectionnant des visuels pertinents dans notre vaste bibliothèque multimédia. Vous pouvez également choisir parmi une gamme de voix AI pour narrer votre contenu.
3
Step 3
Appliquez Branding et Style
Personnalisez votre vidéo d'examen en appliquant vos éléments de marque. Utilisez les contrôles de marque pour ajouter votre logo et personnaliser les couleurs, assurant un aspect poli et professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'examen informatif terminée, exportez-la en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour s'adapter parfaitement aux plateformes comme YouTube ou TikTok, puis partagez-la largement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos d'examen professionnelles ?

HeyGen utilise sa plateforme AI générative et des avatars AI pour transformer des scripts textuels en vidéos d'examen informatif engageantes et de haute qualité. Cet agent vidéo AI avancé simplifie le processus de production, rendant la création de vidéos sophistiquées accessible et efficace.

Quelles fonctionnalités de montage vidéo HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes de montage vidéo, y compris une puissante capacité de texte à vidéo à partir de script et des voix off AI réalistes. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses outils d'édition complets permettent un contrôle précis de vos vidéos d'examen de produit.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque étendus, vous permettant d'aligner parfaitement vos vidéos avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer votre logo, choisir les couleurs de la marque et utiliser une riche bibliothèque multimédia avec des animations de texte pour personnaliser chaque élément.

HeyGen prend-il en charge différents formats vidéo pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos marketing et votre contenu pour les réseaux sociaux sont prêts pour n'importe quelle plateforme grâce à ses options de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement sur les vidéos YouTube et autres plateformes.

