Créateur de Vidéos d'Amélioration Informative : Élevez Votre Contenu

Transformez vos idées en vidéos explicatives professionnelles avec des avatars AI dynamiques et des outils intuitifs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant les clients potentiels, mettant en avant les dernières fonctionnalités d'un produit SaaS. L'esthétique visuelle doit être engageante et dynamique, incorporant des enregistrements d'écran vibrants et un texte clair à l'écran, soutenus par les sous-titres automatiques de HeyGen pour l'accessibilité. Ce projet de créateur de vidéos explicatives vise à simplifier les concepts techniques en contenu éducatif qui résonne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant spécifiquement les professionnels du marketing à la recherche de conseils rapides sur la stratégie de contenu. La présentation visuelle doit être moderne et percutante, avec un avatar AI amical pour présenter des conseils pratiques directement au spectateur. Ce projet met en avant comment un créateur de vidéos professionnel peut rapidement diffuser des informations précieuses.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment mettre en œuvre efficacement un nouvel outil de marketing digital. Le style visuel doit être à la fois autoritaire et accessible, utilisant des graphiques épurés et des éléments préconçus des modèles et scènes de HeyGen pour structurer clairement l'information. L'objectif est de créer des vidéos explicatives qui simplifient les outils complexes pour une adoption rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Amélioration Informative

Transformez rapidement votre contenu en vidéos informatives professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, délivrant des messages clairs à votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script existant pour tirer parti de la capacité 'Texte en vidéo à partir de script', ou 'transformez des documents en vidéos' directement dans l'éditeur. L'AI de HeyGen convertira automatiquement votre texte en scènes engageantes.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Voix
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un 'avatar AI' pour présenter vos informations, et générez des voix off réalistes. Vous pouvez également choisir parmi une variété de modèles vidéo pour rapidement définir le ton visuel.
3
Step 3
Appliquez des Ajustements et du Branding
Affinez votre vidéo avec des outils d'édition faciles à utiliser. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en ajoutant facilement des 'sous-titres' à votre contenu informatif, garantissant que votre message est clair pour tous.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Une fois votre vidéo informative parfaite, 'exportez en MP4' dans diverses résolutions et ratios d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux, les plateformes de formation ou tout autre canal.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes

Utilisez l'AI pour simplifier des sujets complexes comme les sujets médicaux ou les guides techniques en vidéos explicatives faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour tout public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos explicatives intuitif, utilisant la création vidéo alimentée par l'AI pour rationaliser la production. Son interface conviviale vous permet de transformer efficacement vos idées en contenu visuel engageant sans montage complexe.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen exploite des capacités AI avancées, vous permettant d'incorporer des avatars AI réalistes et de générer des voix off de haute qualité à partir de texte. Cette création vidéo alimentée par l'AI rend la production vidéo professionnelle accessible et efficace.

HeyGen propose-t-il des outils pour la personnalisation et la livraison de vidéos professionnelles ?

Absolument, HeyGen offre une variété de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer pour personnaliser facilement votre contenu. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiques et exporter vos vidéos finales au format MP4 pour une utilisation étendue.

HeyGen peut-il transformer des documents ou des scripts en contenu vidéo ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'amélioration informative efficace qui peut transformer des documents en vidéos ou des scripts en contenu engageant. Cette fonctionnalité est idéale pour créer rapidement des vidéos de formation convaincantes et du contenu éducatif.

