Déverrouillez la Viralité avec Notre Générateur de Vidéos de Collaboration avec des Influenceurs
Créez des vidéos marketing époustouflantes avec des avatars AI en quelques minutes. Augmentez l'engagement sur les réseaux sociaux sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que "Générateur de Vidéos AI" pour produire rapidement du contenu engageant. Cette vidéo vise à attirer les professionnels du marketing et les créateurs individuels. Adoptez un style visuel professionnel mais accessible avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale générée grâce à la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen, en mettant en avant les "Modèles et scènes" personnalisables.
Produisez une vidéo marketing innovante de 60 secondes mettant en avant un nouveau produit durable d'une marque, animé par les "Influenceurs AI" de HeyGen. Conçue pour les marques et les propriétaires de petites entreprises intéressés par une publicité sophistiquée et avant-gardiste, l'esthétique visuelle doit être haut de gamme, incorporant des transitions élégantes et une partition musicale sophistiquée. Utilisez la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour des visuels riches et un récit captivant élaboré via "Texte en vidéo à partir de script".
Imaginez un clip vibrant de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les créateurs de contenu en herbe et les entrepreneurs occupés, illustrant le processus de "création de contenu vidéo" sans effort avec HeyGen. Le style visuel doit être rapide, inspirant et énergique, avec des couleurs vives et une bande sonore motivante. Assurez-vous d'accessibilité et d'engagement en utilisant les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen et optimisez pour diverses plateformes avec le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Publicitaires Performantes.
Produisez rapidement du contenu publicitaire convaincant et à fort taux de conversion pour les campagnes d'influenceurs en utilisant la génération de vidéos AI.
Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez sans effort des vidéos et des clips captivants optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'amplifier la portée des influenceurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer ma création de contenu vidéo ?
HeyGen est un Générateur de Vidéos AI avancé qui permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos marketing professionnelles. Il permet une création vidéo native rapide, transformant vos idées en contenu vidéo engageant avec facilité.
HeyGen peut-il générer des influenceurs ou avatars AI pour ma marque ?
Oui, HeyGen utilise une technologie de pointe pour générer des avatars AI réalistes, servant d'Influenceurs AI pour votre marque. Vous pouvez personnaliser ces avatars et appliquer des Contrôles de Marque pour qu'ils s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
Quelles sont les capacités de HeyGen pour transformer du texte en vidéo ?
HeyGen offre des capacités robustes de texte en vidéo, vous permettant de convertir des scripts en contenu visuel dynamique. Il inclut une conversion texte en parole intégrée pour des voix off naturelles et des sous-titres AI, fournissant une solution complète de Génération Vidéo de bout en bout.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo pour les créateurs de contenu ?
HeyGen simplifie considérablement la production vidéo pour les créateurs de contenu en offrant une large gamme de Modèles et scènes. Ses outils intuitifs d'édition vidéo AI aident à produire rapidement des vidéos de haute qualité pour les réseaux sociaux et diverses plateformes, réduisant le temps et l'effort généralement requis.