Déverrouillez l'apprentissage avec notre créateur de vidéos d'apprentissage pour nourrissons

Permettez aux parents et aux éducateurs de produire du contenu éducatif captivant avec des avatars AI fascinants.

558/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de routine 'bonjour' de 45 secondes spécifiquement pour les jeunes enfants et leurs parents, conçue dans un style de livre d'histoires animé charmant. Ce projet de 'créateur de vidéos pour enfants' guidera les spectateurs à travers des étapes matinales simples comme se réveiller et se brosser les dents avec une musique joyeuse et un narrateur amical. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort vos idées de contenu éducatif en récits visuels captivants, complétés par des animations de personnages ludiques et des instructions parlées claires.
Exemple de Prompt 2
Développez un court 'créateur de vidéos éducatives' de 60 secondes qui instruit les parents et les éducateurs de la petite enfance sur une activité de jeu sensoriel simple utilisant des objets ménagers. Le style visuel et audio doit être chaleureux, invitant et clairement instructif, avec des plans rapprochés de mains interagissant avec des textures. Cette vidéo vise à fournir des aperçus précieux de 'l'éducation de la petite enfance', en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des aides visuelles appropriées et améliorer la démonstration pratique de l'activité.
Exemple de Prompt 3
Créez un segment concis de 20 secondes 'Vidéos Animées' ciblant les nourrissons et les tout-petits, en se concentrant sur l'introduction d'un seul nouveau son ou mot animal. Le style visuel doit être incroyablement simple, avec de grandes animations animales reconnaissables et un jingle amusant et répétitif. Ce court 'vidéos pour enfants' utilisera la génération de voix off de HeyGen pour créer un audio accrocheur et adapté aux enfants, garantissant une prononciation claire et un ton engageant pour promouvoir l'acquisition précoce du langage de manière délicieuse.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'apprentissage pour nourrissons

Créez des vidéos éducatives captivantes pour le développement de la petite enfance avec des outils alimentés par l'AI, favorisant l'apprentissage fondamental avec facilité.

1
Step 1
Choisissez votre modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes spécifiquement conçus pour le contenu éducatif, offrant un démarrage rapide pour vos vidéos d'apprentissage pour nourrissons.
2
Step 2
Créez un script dynamique
Développez votre récit éducatif et convertissez sans effort votre texte en vidéo à partir d'un script, laissant l'AI générer des séquences visuelles captivantes pour correspondre à vos mots pour les vidéos pour enfants.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI engageants
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI expressifs qui captivent les jeunes publics. Notre créateur de vidéos AI donne vie aux personnages, rendant les leçons plus mémorables et interactives.
4
Step 4
Générez des voix off professionnelles
Utilisez la génération de voix off avancée pour produire une narration claire et engageante dans diverses langues et tons, garantissant que votre contenu de créateur de vidéos éducatives est parfaitement délivré.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement dans l'apprentissage de la petite enfance

.

Utilisez des vidéos animées alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des concepts fondamentaux dans l'éducation de la petite enfance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos animées engageantes pour les enfants et du contenu éducatif ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI qui simplifie la production de vidéos animées captivantes pour les enfants, parfaites pour le contenu éducatif et l'apprentissage de la petite enfance. Profitez de nos animations de personnages engageantes, avatars AI, et de nos nombreux modèles de vidéos pour donner vie à vos histoires rapidement et professionnellement.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un puissant créateur de vidéos AI pour les parents et les éducateurs ?

HeyGen exploite l'AI générative pour permettre aux parents et aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives de haute qualité. Notre plateforme intègre des avatars AI avancés et une génération de voix off fluide, transformant le texte en vidéo à partir d'un script en contenu professionnel et engageant.

HeyGen peut-il transformer mes scripts écrits en contenu vidéo dynamique ?

Absolument, HeyGen excelle à transformer vos scripts en vidéos soignées grâce à ses capacités robustes de texte-à-vidéo à partir de script. Vous pouvez utiliser nos divers modèles de vidéos et scènes, enrichis avec des avatars AI et une génération de voix off intégrée, pour créer des récits captivants sur n'importe quel sujet.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos d'apprentissage de base pour nourrissons de haute qualité ?

Oui, HeyGen soutient la création de contenu éducatif de haute qualité, y compris des vidéos pour l'apprentissage de base des nourrissons, avec des options pour une qualité vidéo 4K époustouflante. Notre plateforme assure une expérience de visionnage nette et professionnelle avec des animations de personnages engageantes et des outils faciles à utiliser adaptés aux vidéos pour enfants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo