Développez une vidéo de formation d'entreprise informative de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, expliquant une politique de base de l'entreprise ou un processus interne. Le style visuel doit être simple et instructif, utilisant des enregistrements d'écran ou des graphiques animés simples, accompagnés d'une voix off calme et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir facilement votre matériel de formation en un format visuel digeste, garantissant clarté et rétention.
Concevez une vidéo tendance de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée à la génération Z et aux jeunes professionnels, promouvant un produit ou service innovant. La vidéo doit présenter des couleurs vives, des coupes rapides et une musique contemporaine accrocheuse, avec une adresse directe d'un présentateur dynamique. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour créer un porte-parole virtuel réaliste et engageant qui captive les spectateurs et renforce la notoriété de la marque sur des plateformes comme Instagram ou TikTok.
Produisez une vidéo de témoignage client authentique de 60 secondes ciblant des clients B2B potentiels, mettant en avant une histoire de réussite. Le style visuel doit évoquer la confiance et la fiabilité, avec une palette de couleurs chaudes et un cadrage de type interview, souligné par une musique de fond subtile et inspirante. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle et sincère qui renforce l'expérience positive du client et la valeur de votre solution, rendant la vidéo percutante et persuasive.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez la Création de Publicités.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes en utilisant l'AI pour dynamiser les campagnes marketing et engager efficacement les audiences cibles.
Améliorez la Formation en Entreprise.
Offrez des vidéos de formation percutantes avec des avatars et des voix off AI, augmentant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui transforme le texte en vidéo avec facilité, permettant à quiconque de produire des vidéos marketing professionnelles sans compétences préalables en montage vidéo. Sa plateforme de création de vidéos en ligne utilise des avatars AI réalistes et des voix off AI pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo.
Puis-je maintenir la cohérence de ma marque en utilisant le créateur de vidéos de HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments graphiques personnalisés dans vos modèles de vidéos. Cela garantit que chaque vidéo que vous créez maintient votre identité de marque unique et résonne avec votre audience.
Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen débloque d'immenses possibilités créatives, vous permettant de transformer le texte en vidéo en utilisant des avatars AI hyper-réalistes et des scènes dynamiques. En tant que créateur de vidéos en ligne, HeyGen vous aide à produire des vidéos engageantes de qualité studio pour le marketing, les réseaux sociaux et divers besoins professionnels grâce à ses fonctionnalités alimentées par l'AI.
HeyGen est-il une solution efficace pour produire du contenu vidéo ?
HeyGen se présente comme un créateur de vidéos AI hautement efficace, réduisant considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la production vidéo. En exploitant l'AI pour la création de vidéos, il permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu vidéo de haute qualité, en faisant un outil puissant pour divers besoins de communication.