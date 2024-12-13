Créateur de Vidéos de Parcours Professionnels : Créez des Vidéos de Carrière Engagantes

Créez rapidement des vidéos professionnelles de parcours de carrière en utilisant des modèles et des scènes préconçus, engageant votre audience plus rapidement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Cette vidéo didactique de 90 secondes, conçue pour les créateurs de cours en ligne et les formateurs d'entreprise, mettra en avant l'efficacité de HeyGen en tant que créateur de vidéos éducatives en présentant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer un contenu dense en modules captivants, tout en maintenant un style visuel et audio informatif et concis avec du texte à l'écran renforçant les points d'apprentissage et une voix amicale et confiante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux équipes marketing des petites entreprises et aux créateurs de contenu, illustrant comment ce logiciel de création de vidéos polyvalent permet une génération rapide de contenu pour les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur la large gamme de modèles et de scènes personnalisables pour une esthétique moderne et visuellement attrayante, accompagnée d'une musique de fond entraînante et d'une voix off énergique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de présentation complète de 2 minutes pour les spécialistes de la communication d'entreprise, détaillant l'ensemble du processus de génération de vidéos pour les annonces internes de l'entreprise et la formation, garantissant une accessibilité maximale grâce à la génération automatique de sous-titres et de diverses options de génération de voix off pour un style audio professionnel et autoritaire, soutenu par une riche bibliothèque de médias/stock pour une présentation visuellement forte et complète.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Parcours Industriels

Transformez sans effort le contenu éducatif en vidéos de parcours de carrière captivantes avec notre plateforme intuitive de génération de vidéos AI.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu éducatif ou votre script de parcours de carrière. Notre plateforme utilise la technologie de texte en vidéo pour préparer votre narration à la production.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos parcours. Sélectionnez des arrière-plans et des visuels engageants pour compléter votre message.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding personnalisés, en ajoutant vos logos et couleurs d'entreprise pour maintenir la cohérence à travers tout le contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large. Ensuite, finalisez et exportez votre vidéo de haute qualité pour diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez l'Éducation Spécialisée par Industrie

Transformez des sujets complexes spécifiques à l'industrie, comme les parcours en santé ou en ingénierie, en vidéos éducatives claires et captivantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et la génération de voix off, simplifiant l'ensemble du processus de génération de vidéos de bout en bout. Ce puissant logiciel de création de vidéos permet une production rapide sans compétences complexes en montage.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leurs propres logos, couleurs de marque et modèles de scènes. Cela garantit que chaque vidéo produite s'aligne parfaitement avec votre identité de marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos éducatives ou de parcours de carrière ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos éducatives idéal, vous permettant de produire facilement du contenu captivant comme des vidéos explicatives pour des cours en ligne, un créateur de vidéos de parcours industriels ou des vidéos de parcours de carrière. Notre plateforme soutient la création d'expériences d'apprentissage visuelles riches de manière efficace.

Comment les avatars AI et les fonctionnalités de texte en vidéo de HeyGen améliorent-ils l'accessibilité ?

Les avatars AI et la capacité de texte en vidéo de HeyGen permettent une présentation dynamique du contenu, générant automatiquement des voix off synchronisées et des sous-titres. Cela garantit que vos vidéos sont accessibles et percutantes pour un public plus large.

