Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises démontrant comment améliorer les vidéos pour obtenir une qualité d'exportation 4K Ultra HD époustouflante. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et moderne avec une voix off confiante et instructive générée à l'aide de la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen, décrivant clairement les étapes pour améliorer l'attrait visuel des supports marketing.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de témoignage de 30 secondes ciblant les utilisateurs quotidiens, axée sur la restauration vidéo. Mettez en avant comment notre outil alimenté par l'IA peut débruiter les séquences vidéo d'anciens archives familiales. Le style visuel doit évoquer chaleur et nostalgie, accompagné d'un son net et clair, et utiliser le 'Support de bibliothèque/médias stock' de HeyGen pour enrichir le récit avec des séquences B-roll pertinentes si nécessaire.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'étude de cas d'une minute pour les vidéastes et monteurs, illustrant comment affiner les détails dans des séquences difficiles à l'aide de notre créateur de vidéos de clarté indépendant. Le style visuel doit être très précis et technique, avec une piste audio concentrée et autoritaire, utilisant les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour mettre en évidence les améliorations techniques clés et l'efficacité du flux de travail.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Clarté Indépendant

Transformez vos vidéos de faible qualité en contenu de qualité professionnelle avec une amélioration et un suréchantillonnage alimentés par l'IA.

1
Step 1
Téléchargez Votre Vidéo
Commencez par télécharger en toute sécurité vos séquences vidéo de faible qualité dans le créateur de vidéos de clarté indépendant pour analyse.
2
Step 2
Appliquez l'Amélioration Vidéo par IA
L'améliorateur vidéo par IA analyse intelligemment vos séquences pour affiner automatiquement les détails et éliminer les imperfections.
3
Step 3
Sélectionnez les Options de Suréchantillonnage
Choisissez de suréchantillonner la résolution de votre vidéo, en restaurant les détails et en obtenant une image plus nette et plus claire avec le suréchantillonneur vidéo intégré.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Téléchargez votre vidéo nouvellement améliorée en 4K Ultra HD époustouflant, prête pour toute plateforme ou présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Vidéos Motivantes

Aidez les créateurs indépendants à produire des vidéos motivantes claires et percutantes qui résonnent profondément avec leur audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de faible qualité ?

HeyGen utilise un améliorateur vidéo par IA avancé qui transforme les vidéos de faible qualité en améliorant la clarté et en affinant les détails. Cet outil alimenté par l'IA agit efficacement comme un suréchantillonneur vidéo, garantissant que vos séquences paraissent professionnelles et nettes.

HeyGen peut-il restaurer des séquences vidéo anciennes ou floues à une clarté moderne ?

Oui, l'outil alimenté par l'IA de HeyGen excelle dans la restauration vidéo, appliquant des techniques intelligentes de débruitage et de défloutage pour éliminer le grain et le flou de mouvement. Vous pouvez également suréchantillonner des vidéos en 4K Ultra HD époustouflant, apportant une clarté inégalée à vos souvenirs précieux.

Comment HeyGen aide-t-il les créateurs de contenu à améliorer leur contenu sur les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu d'améliorer considérablement la clarté et la qualité vidéo grâce à un outil alimenté par l'IA, transformant des clips auparavant inutilisables en atouts de haute qualité. Cela garantit que votre contenu sur les réseaux sociaux se démarque avec des visuels de qualité professionnelle, capturant plus d'engagement des spectateurs.

Quelles capacités techniques HeyGen utilise-t-il pour l'amélioration vidéo ?

HeyGen utilise un moteur d'apprentissage profond avec des modèles d'IA spécialisés pour effectuer une amélioration vidéo intelligente, y compris l'amélioration de la résolution native, l'affinage des détails et le débruitage précis des séquences vidéo. Cet outil sophistiqué alimenté par l'IA est optimisé pour offrir des résultats visuels supérieurs.

