Générateur de Vidéos Tutoriels pour Illustrator : Tutoriels AI Faciles

Transformez des invites textuelles en vidéos tutoriels engageantes et étape par étape grâce à la génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo professionnelle de 45 secondes à l'intention des créateurs de contenu et des éducateurs, illustrant comment utiliser HeyGen en tant que Créateur de Vidéos Tutoriels AI pour créer des guides étape par étape pour des logiciels complexes. La vidéo doit conserver une esthétique visuelle propre et informative, mettant principalement en avant l'interface de HeyGen ainsi que le logiciel enseigné, narrée par un avatar AI calme et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle dynamique de 60 secondes destinée aux illustrateurs en herbe et aux utilisateurs intermédiaires, axée sur la maîtrise des bases de l'outil Plume dans Illustrator. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des animations de capture d'écran précises et du texte à l'écran mis en évidence, complété par des sous-titres clairs générés par HeyGen pour une clarté maximale, en faisant une vidéo tutorielle en ligne efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes pour les professionnels et les marketeurs pressés, montrant comment un générateur de vidéos tutoriels pour Illustrator peut rapidement transformer des invites textuelles en contenu visuel engageant. La vidéo doit comporter des coupes rapides et un style visuel dynamique mettant en avant l'efficacité et la facilité d'utilisation, propulsée par la capacité puissante de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, démontrant la création rapide de vidéos tutoriels courtes et percutantes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels AI

Créez facilement des vidéos pédagogiques claires et étape par étape pour tout logiciel, y compris Illustrator, en utilisant la génération de scripts alimentée par AI, des visuels personnalisables et des voix off automatisées.

1
Step 1
Créez Votre Script
Créez votre contenu tutoriel en saisissant des invites textuelles. L'AI utilisera ensuite sa capacité 'Texte en vidéo à partir d'un script' pour construire les scènes de base de votre vidéo.
2
Step 2
Générez des Visuels
Générez des visuels captivants pour chaque étape. Explorez et appliquez des 'Modèles & scènes' professionnels pour garantir que votre tutoriel soit clair et visuellement attrayant pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Automatisée
Ajoutez une narration cristalline à votre tutoriel en utilisant la génération avancée de 'Voix off'. Choisissez parmi une variété de voix à sonorité humaine pour guider professionnellement vos spectateurs à travers chaque instruction.
4
Step 4
Publiez et Partagez
Publiez votre tutoriel terminé en ajoutant des 'Sous-titres/captions' optionnels pour une accessibilité améliorée, puis exportez-le dans votre format préféré et en haute résolution, prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes

Transformez des sujets complexes, tels que des techniques avancées d'Illustrator, en vidéos tutoriels claires et faciles à comprendre pour un apprentissage efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels AI ?

HeyGen simplifie le processus en convertissant vos invites textuelles ou scripts en vidéos tutoriels complètes, avec des visuels générés par AI, une narration automatisée et des avatars AI. Cela permet une création efficace de vidéos pédagogiques.

Puis-je personnaliser les visuels et les voix off dans mes vidéos tutoriels AI avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables, une riche bibliothèque multimédia, et des options pour des voix off à sonorité humaine et des annotations animées. Vous pouvez facilement créer des scènes et adapter les visuels pour correspondre à votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos tutoriels accessibles à l'échelle mondiale ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos tutoriels avec des sous-titres et des voix off automatisés dans plus de 50 langues. Cela garantit que vos vidéos tutoriels étape par étape et vos guides pratiques peuvent atteindre un public mondial diversifié.

Comment l'éditeur de vidéos tutoriels AI de HeyGen améliore-t-il la production de contenu pédagogique ?

L'éditeur de vidéos tutoriels AI intuitif de HeyGen simplifie l'ensemble du flux de production, du script au produit final. Il intègre des outils alimentés par AI pour rédiger des scripts, générer des visuels et créer des vidéos tutoriels claires de manière efficace.

