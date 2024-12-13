Créateur de Vidéos Puissant pour le Support d'Identité et la Vérification des Utilisateurs
Créez des vidéos de support engageantes pour votre processus d'intégration, générant facilement des voix off pour gagner du temps et des efforts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes pour les départements RH ou les responsables de la conformité expliquant les processus de vérification des documents. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, présentant divers exemples de documents et utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une configuration professionnelle. L'audio doit maintenir un ton autoritaire mais amical, complété par des sous-titres à l'écran pour une accessibilité accrue.
Créez une vidéo promotionnelle de 2 minutes destinée aux clients professionnels potentiels intéressés par un créateur de vidéos de support d'identité. La présentation visuelle doit être engageante, mettant en avant divers éléments d'interface utilisateur et interactions utilisateur avec une esthétique de démonstration de produit soignée, tandis que l'audio présente une voix off dynamique et professionnelle générée par la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer simplement les fonctionnalités complexes d'un créateur de vidéos AI.
Concevez une vidéo explicative technique de 45 secondes pour les développeurs et les équipes techniques se concentrant sur les intégrations API pour la vérification en temps réel. Le style visuel doit être minimaliste et technique, intégrant subtilement des extraits de code et des organigrammes, et optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen. La piste audio doit être directe et précise, se concentrant sur la transmission de détails techniques sans jargon inutile.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la Formation à la Vérification d'Identité.
Produisez rapidement des cours vidéo complets pour éduquer les utilisateurs sur la vérification d'identité et les protocoles de sécurité à l'échelle mondiale.
Améliorez l'Intégration des Utilisateurs pour la Vérification d'ID.
Augmentez considérablement l'engagement et la rétention dans les processus d'intégration et la formation à la conformité en utilisant des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il de créer du contenu vidéo pour un public mondial ?
HeyGen offre des fonctionnalités de `localisation` robustes, prenant en charge la `génération de voix off` et les `sous-titres` dans plus de `140 langues` avec une `traduction en un clic`. Cela permet aux utilisateurs de produire sans effort des `vidéos de support multilingues` et d'atteindre un public mondial plus large.
Quelles capacités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour une personnalisation vidéo détaillée ?
HeyGen fonctionne comme un `éditeur vidéo` complet, permettant aux utilisateurs d'utiliser des `effets AI`, des `sous-titres automatiques` et des options pour `supprimer l'arrière-plan`. Les professionnels peuvent également utiliser le `montage par images clés`, les `effets de filtres et transitions`, et le `redimensionnement et exportation d'aspect-ratio` pour obtenir une sortie de haute qualité `4K 60fps`.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants ou à des plateformes externes ?
Oui, HeyGen est conçu pour une intégration transparente, offrant une `intégration LMS` pour la distribution de contenu éducatif et une `API` puissante pour des connexions personnalisées. Cela garantit que vos `vidéos de formation` et `vidéos AI` peuvent être facilement intégrées dans vos flux de travail établis.
Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les communications vidéo ?
HeyGen assure une forte `cohérence de la marque` grâce à des `contrôles de branding` complets, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs. Notre fonctionnalité `Brandkit` permet aux organisations de télécharger et de gérer des actifs de marque, garantissant que chaque création `texte-à-vidéo` s'aligne parfaitement avec les directives de l'entreprise.