Générateur de vidéos explicatives sur les avantages RH : Boostez l'engagement des employés
Améliorez la compréhension des employés sur les avantages complexes grâce à des vidéos dynamiques, en utilisant la puissante technologie de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes destinée à tous les employés actuels, encourageant la participation à la période annuelle d'inscription aux avantages. Utilisez un style visuel professionnel mais accessible avec un large recours à la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes, complété par des sous-titres/captions clairs pour mettre en évidence les dates clés et les options pour un engagement maximal des employés.
Créez une vidéo de marque employeur dynamique de 30 secondes conçue pour attirer les candidats potentiels, mettant en avant les avantages uniques et la culture d'entreprise. Utilisez des modèles et des scènes préconçus pour une esthétique moderne, transformant un script concis en un récit visuel percutant via les capacités de texte-à-vidéo pour souligner les opportunités de développement de carrière.
Créez une vidéo de formation RH de 90 secondes pour expliquer une nouvelle politique de l'entreprise, ciblant tous les employés nécessitant des mises à jour de conformité. Le style visuel doit être une animation explicative facile à digérer, avec une génération de voix off amicale, et être facilement adaptable pour différentes plateformes internes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports pour un visionnage optimal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez l'éducation sur les avantages des employés.
Offrez une formation complète et accessible sur les avantages RH à tous les employés, en veillant à ce qu'ils comprennent facilement les options disponibles.
Clarifiez les informations complexes des RH.
Décomposez les avantages et politiques RH complexes en vidéos claires et digestes, augmentant la compréhension et la conformité des employés.
Questions Fréquemment Posées
Quelles capacités créatives offre HeyGen pour des communications internes engageantes ?
HeyGen propose un moteur créatif puissant pour des communications internes engageantes, offrant un éditeur vidéo en ligne intuitif avec une gamme de modèles préconçus et des capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI pour générer des récits visuels captivants.
Quelles sont les fonctionnalités clés de HeyGen pour générer des vidéos explicatives sur les avantages RH ?
HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos RH, vous permettant de générer des vidéos explicatives complètes sur les avantages des employés en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte-à-vidéo. Il inclut la génération de voix off et des sous-titres automatiques, rendant les informations complexes faciles à comprendre pour les employés.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives personnalisées pour diverses initiatives RH ?
Oui, HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant de créer des vidéos explicatives sur mesure pour la formation RH, le recrutement et l'intégration des nouveaux employés. Vous pouvez utiliser du contenu personnalisable, des fonctionnalités de glisser-déposer et des contrôles de marque pour aligner les vidéos avec la culture de votre entreprise.
Comment HeyGen peut-il soutenir une image de marque employeur cohérente et l'engagement des employés ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour garantir que votre image de marque employeur reste cohérente dans toutes les vidéos, renforçant la culture d'entreprise. En créant du contenu narratif visuel de haute qualité et engageant, vous pouvez considérablement augmenter l'engagement et la compréhension des employés.