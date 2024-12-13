Créateur de Vidéos pour Systèmes d'Hospitalité : Élevez les Expériences Clients

Boostez instantanément vos publicités hôtelières et votre marketing sur les réseaux sociaux avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée au nouveau personnel de l'hôtel, démontrant l'utilisation efficace d'un nouveau "système d'hospitalité". Cette vidéo de formation doit adopter un style visuel moderne et épuré avec des captures d'écran claires et des superpositions animées pour mettre en évidence les fonctionnalités clés, soutenues par un narrateur professionnel mais amical. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter le tutoriel, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante qui simplifie les processus complexes pour cette "vidéo de formation" cruciale.
Exemple de Prompt 2
Concevez un clip marketing énergique de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les jeunes voyageurs et les nomades numériques, mettant en avant les "expériences clients" vibrantes et uniques dans une auberge ou un hôtel tendance. Le style visuel et audio doit être rapide avec des coupes dynamiques, une musique contemporaine entraînante et des superpositions de texte audacieuses. Assurez un engagement maximal en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour rendre les messages clés instantanément consommables même sans son, car c'est un aspect essentiel du "marketing sur les réseaux sociaux" efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce vidéo de 60 secondes pour les membres du programme de fidélité et la communauté locale, promouvant un événement spécial à venir ou une offre saisonnière dans un hôtel de luxe, positionné comme un "créateur de vidéos d'hôtel" de premier plan. La présentation doit être soignée et festive, avec des visuels dynamiques des préparatifs de l'événement et des témoignages enthousiastes, accompagnés d'une musique entraînante. Améliorez l'attrait visuel et simplifiez la création en utilisant la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen, permettant une personnalisation rapide et un rendu professionnel pour vos "initiatives marketing".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Systèmes d'Hospitalité

Créez rapidement et facilement des vidéos captivantes pour vos systèmes d'hospitalité. Exploitez l'AI pour mettre en valeur des expériences clients exceptionnelles et booster vos initiatives marketing.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par transformer votre script d'hospitalité directement en une vidéo captivante. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script vous aide à structurer efficacement votre message sur notre plateforme de création de vidéos.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos conçus professionnellement pour définir le ton parfait pour votre hôtel ou votre récit d'expérience client.
3
Step 3
Ajoutez une Personnalisation AI
Améliorez votre message avec des avatars AI réalistes qui peuvent présenter vos services, ajoutant une touche personnalisée à vos vidéos d'hospitalité.
4
Step 4
Exportez et Promouvez
Finalisez votre vidéo et exploitez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, l'optimisant pour une utilisation fluide dans les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux ou les publicités hôtelières percutantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel avec des Vidéos AI

Améliorez la formation et la rétention du personnel hôtelier grâce à des vidéos dynamiques alimentées par l'AI qui simplifient les procédures complexes et améliorent l'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il de puissant créateur de vidéos promotionnelles pour les initiatives marketing hôtelières ?

HeyGen permet aux hôtels de créer des vidéos promotionnelles captivantes et des publicités hôtelières engageantes pour le marketing sur les réseaux sociaux grâce à sa plateforme intuitive et facile à utiliser. Utilisez des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables pour produire rapidement du contenu de haute qualité qui capture les expériences clients et élève votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour l'industrie de l'hospitalité ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI conçu pour simplifier la création de vidéos pour les systèmes d'hospitalité, vous permettant de produire du contenu professionnel sans effort. Exploitez les capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI et la génération de voix off réaliste pour créer rapidement des vidéos de formation ou des initiatives marketing engageantes pour votre hôtel.

HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos personnalisées pour améliorer les expériences clients ?

Oui, la plateforme innovante de création de vidéos de HeyGen vous permet de concevoir des vidéos personnalisées qui améliorent significativement les expériences clients. Avec des avatars AI et des contrôles de marque puissants, vous pouvez délivrer des messages sur mesure, garantissant que chaque interaction soit unique et mémorable.

Quelle est la facilité d'utilisation de la plateforme de création de vidéos de HeyGen pour les entreprises novices en production vidéo ?

HeyGen est conçu pour être incroyablement facile à utiliser, même pour ceux sans expérience préalable en production vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer, combiné à une vaste bibliothèque de modèles de vidéos, rend la création de vidéos professionnelles accessible et efficace pour toute équipe marketing.

