Créateur de Vidéos pour le Développement de Systèmes de Santé

Améliorez l'éducation des patients et renforcez la confiance grâce à des vidéos engageantes et conformes à votre marque, facilement créées avec des contrôles de marque robustes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les administrateurs de santé et les équipes marketing bénéficieront d'une vidéo promotionnelle de 45 secondes qui démontre de manière vivante comment un Créateur de Vidéos pour la Santé peut assurer une cohérence de marque robuste à travers divers canaux numériques. Le design visuel doit projeter une image élégante et professionnelle, intégrant une palette de couleurs cohérente et des éléments graphiques contemporains, le tout souligné par une bande sonore d'entreprise inspirante. Les modèles et scènes polyvalents de HeyGen sont parfaits pour atteindre cette identité visuelle unifiée et soignée.
Exemple de Prompt 2
S'adressant aux professionnels de la santé, une vidéo d'instruction de 90 secondes devrait clairement exposer les protocoles critiques de conformité réglementaire concernant la gestion des données médicales. Visuellement, elle devrait adopter une présentation autoritaire, étape par étape, en utilisant des diagrammes clairs et des superpositions de texte essentielles à l'écran, le tout livré avec une voix neutre et instructive pour une clarté maximale. La fonction de sous-titres automatiques de HeyGen est essentielle pour améliorer l'accessibilité et la compréhension complète de ce développement de contenu eLearning vital.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo captivante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée au grand public, présentant des témoignages inspirants de patients sur la guérison et le bien-être. L'approche visuelle doit être authentique et réconfortante, incorporant des avatars IA réalistes qui transmettent une émotion sincère, le tout sur une musique inspirante et pleine d'espoir. Ce contenu engageant peut être créé efficacement en utilisant les avatars IA de HeyGen, donnant vie à des histoires diverses pour un large attrait du public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour le Développement de Systèmes de Santé

Simplifiez la création de vidéos de santé percutantes pour l'éducation des patients et la communication avec notre plateforme intuitive alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer votre récit. Notre plateforme prend en charge le texte-à-vidéo à partir de scripts, vous permettant de transformer facilement le contenu écrit en votre base vidéo initiale.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Renforcez votre message avec des visuels dynamiques. Sélectionnez parmi une variété d'avatars IA pour représenter votre message et engager efficacement votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez la cohérence et la clarté de la marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour intégrer l'identité de votre organisation, rendant vos communications de santé instantanément reconnaissables.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en toute simplicité. Notre plateforme offre un redimensionnement et des exportations polyvalents des ratios d'aspect, garantissant que votre contenu de santé professionnel est prêt pour tout canal de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu d'Apprentissage en Santé

Créez rapidement des cours eLearning plus complets et du contenu éducatif pour les patients, élargissant la portée et l'impact à travers tous les systèmes de santé.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de Créateur de Vidéos pour la Santé pour notre organisation ?

HeyGen est un créateur de vidéos alimenté par l'IA conçu pour simplifier les communications de santé et la création de contenu éducatif pour les patients. Il permet aux professionnels de la santé de générer rapidement des vidéos de haute qualité, améliorant le développement des systèmes de santé.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour créer un contenu éducatif pour les patients percutant ?

HeyGen utilise des avatars IA et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour produire un contenu éducatif engageant pour les patients. Les utilisateurs peuvent également utiliser des modèles de vidéos et des sous-titres IA pour garantir la clarté et la convivialité dans le développement de leur contenu eLearning.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes nos communications de santé ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que chaque vidéo s'aligne avec votre marque. Cette capacité, combinée à des modèles de vidéos facilement disponibles, soutient une production vidéo cohérente et renforce la confiance avec votre audience.

Quels types de contenu de santé puis-je créer avec HeyGen au-delà de l'éducation des patients ?

HeyGen est polyvalent pour divers besoins de santé, y compris la formation à la sécurité des employés, les communications internes, les vidéos sur la santé mentale et la promotion de bonnes habitudes alimentaires. Ses capacités de génération de vidéos de bout en bout soutiennent également la création de témoignages de patients convaincants et de contenu pour les réseaux sociaux pour un engagement plus large du public.

