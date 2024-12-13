Votre créateur de vidéos de démonstration graphique pour un impact visuel

Créez facilement des démonstrations de produits visuellement attrayantes. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour des résultats professionnels.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démonstration produit dynamique de 60 secondes pour les professionnels des ventes et du marketing, en mettant l'accent sur la façon dont une nouvelle fonctionnalité simplifie les flux de travail, conduisant à des vidéos produits à fort taux de conversion. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour obtenir un style visuel moderne et engageant, complété par des outils intuitifs et une musique de fond entraînante et confiante pour captiver les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, une vidéo tutorielle de 2 minutes illustrant la facilité de navigation dans une interface conviviale pour les débutants doit être créée. Cette vidéo nécessite un style amical et visuellement riche, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les étapes clés, assurant un ton auditif accueillant et une narration claire tout au long. Elle mettra implicitement en valeur la vaste bibliothèque de modèles personnalisables du logiciel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise d'une minute pour les utilisateurs et développeurs existants, détaillant une nouvelle intégration critique et son impact technique. La présentation visuelle doit être nette et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran pour démontrer les nouveaux flux de travail en vidéo haute résolution. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen fournira un texte clair à l'écran, renforçant la narration concise et assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de démonstration graphique

Un guide simple et puissant pour créer des démonstrations de produits et des vidéos explicatives convaincantes qui mettent en valeur les caractéristiques de votre produit avec clarté et impact.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou commencez de zéro
Commencez votre projet en choisissant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels ou en saisissant votre script pour exploiter les capacités de texte à vidéo, posant ainsi les bases de votre démonstration.
2
Step 2
Enregistrez ou téléchargez vos visuels
Capturez votre écran pour démontrer directement la fonctionnalité du produit à l'aide d'un enregistreur d'écran, ou téléchargez des images et graphiques existants pour expliquer visuellement les concepts, garantissant un contenu clair et engageant.
3
Step 3
Ajoutez une voix off et peaufinez
Élevez votre démonstration avec un audio professionnel en utilisant la génération de voix off AI, garantissant que votre message est délivré clairement et efficacement. Peaufinez votre vidéo avec un branding personnalisé et des éléments engageants.
4
Step 4
Exportez et partagez votre démonstration haute résolution
Finalisez votre vidéo de démonstration et exportez-la en haute résolution en utilisant les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio, prête à être partagée sur tous vos canaux marketing pour mettre efficacement en valeur votre produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démonstrations de produits engageantes pour les réseaux sociaux

.

Produisez des vidéos de démonstration de produits courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin de capter rapidement l'attention du public et d'expliquer les fonctionnalités.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de démonstration de produits détaillées ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de démonstration de produits professionnelles grâce à son éditeur vidéo intégré et intuitif. Notre plateforme agit comme un puissant créateur de vidéos de démonstration graphique, offrant une interface conviviale pour produire rapidement du contenu vidéo haute résolution qui met efficacement en valeur les caractéristiques et avantages de votre produit.

HeyGen peut-il aider à générer des voix off AI et des sous-titres pour le contenu de démonstration ?

Absolument. HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées, y compris une génération robuste de voix off AI pour ajouter une narration claire à vos vidéos de démonstration. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large pour vos démonstrations de produits.

Quels types d'options de personnalisation sont disponibles pour le branding et les éléments visuels dans les vidéos de démonstration de HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos de démonstration s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez exploiter une vaste bibliothèque de modèles vidéo, incorporer des éléments de branding personnalisés comme des logos et des couleurs, et améliorer les visuels avec des animations dynamiques et des images et graphiques significatifs.

HeyGen propose-t-il des outils pour enregistrer des démonstrations interactives et analyser leur performance ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes pour créer et gérer des démonstrations interactives. Vous pouvez enregistrer des démonstrations interactives avec des démonstrations guidées par captures d'écran et utiliser des fonctionnalités pour l'automatisation des démonstrations, tout en générant des liens de partage traçables pour obtenir des informations à partir d'analyses détaillées sur l'engagement des spectateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo