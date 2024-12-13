Créateur de Vidéos de Revue de Subventions : Simplifiez Votre Processus de Financement

Créez des vidéos de revue engageantes avec des avatars AI et sécurisez plus de financement pour vos projets.

448/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de revue interne de 45 secondes destinée à vos équipes d'évaluation des subventions, décrivant le processus d'évaluation des propositions de subvention de manière efficace. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle analytique et organisée, incorporant des superpositions de texte à l'écran pour les données clés, et une voix calme et instructive. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la clarté des vidéos de revue professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes montrant l'impact réel d'un projet récemment financé, ciblant les donateurs actuels et futurs. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des montages et une musique de fond entraînante. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des images puissantes qui aident à attirer les donateurs.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 45 secondes offrant des conseils concis pour les candidats à une subvention sur la transformation de leurs propositions, destinée aux organisations à but non lucratif et aux chercheurs individuels. Cette vidéo doit avoir un style visuel propre et informatif avec des graphismes accessibles et un ton encourageant. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour une génération de contenu efficace, rendant les propositions gagnantes plus accessibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Revue de Subventions

Transformez des informations complexes sur les subventions en vidéos de revue claires et engageantes avec un créateur de vidéos AI efficace. Rationalisez votre processus d'évaluation et impressionnez les parties prenantes sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script détaillé de revue de subvention. Notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo à partir de script le convertira en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Élevez votre présentation en choisissant un avatar AI réaliste pour délivrer votre revue de subvention. Notre sélection diversifiée aide à maintenir un ton professionnel et engageant.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Donnez vie à votre script avec une narration naturelle et captivante grâce à notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, assurant une communication claire des détails complexes.
4
Step 4
Finalisez et Exportez
Améliorez l'accessibilité et la compréhension avec des sous-titres/captions générés automatiquement. Une fois peaufinée, exportez votre vidéo dans divers formats et ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Formation Interne à l'Évaluation des Subventions

.

Produisez des vidéos de formation engageantes alimentées par AI pour les équipes d'évaluation internes, assurant une évaluation efficace et cohérente des propositions de subvention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de présentation de programme de subvention ?

HeyGen vous permet de transformer des informations complexes sur les subventions en contenu vidéo engageant grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo. Avec des avatars AI et une génération de voix off naturelle, vous pouvez produire efficacement des vidéos de présentation de programme de subvention captivantes qui résonnent avec votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création efficace de vidéos de revue de subventions ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne efficace pour vos besoins de revue de subventions, vous permettant de générer rapidement des vidéos de revue à partir de scripts. Les fonctionnalités clés incluent des sous-titres/captions générés automatiquement, des modèles de vidéos personnalisables, et une bibliothèque de médias/stock complète pour renforcer efficacement votre message.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour correspondre à l'image de marque de notre organisation pour les propositions de subvention ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer harmonieusement le logo, les couleurs et les polices de votre organisation dans vos productions de créateur de vidéos AI. Cela garantit des propositions de subvention professionnelles et conformes à votre image de marque, pouvant contribuer à sécuriser le financement.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo pour des informations complexes sur les subventions ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de convertir facilement votre script écrit en vidéo dynamique avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cette capacité de texte-à-vidéo à partir de script vous aide à simplifier les informations complexes sur les subventions, les rendant accessibles et faciles à comprendre pour divers intervenants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo